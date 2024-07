Com humor, romance e disputas, próxima novela das 7 ''Volta por Cima'' entra em fase de pré-produção

A- A+

Alguns assuntos são recorrentes e quase clichês nas novelas. O suor das conquistas, o valor do dinheiro e os dilemas morais estão sempre em pauta nos folhetins. Esses elementos são fundamentais para criar uma identificação com o público. Não à toa, a trama de ''Volta por Cima'', próxima novela das sete, trará elementos comuns do dia a dia do brasileiro.



Ambientada no Rio de Janeiro, a produção terá núcleos em um bairro fictício do subúrbio, mostrando a cultura de bate-bolas, além de abordar os universos de uma empresa de ônibus e do empreendedorismo feminino.



''Quem acompanhar nossa novela vai encontrar uma história de pessoas do povo, que poderiam sentar ao seu lado do ônibus, ou cruzar com você no sinal. Convido o público a se identificar, se emocionar, rir e ser surpreendido ao longo da trama, que guarda muitas reviravoltas'', adianta a autora Claudia Souto.



''Volta por Cima'' conta a história de Madalena, papel de Jéssica Ellen. Jovem mulher batalhadora, ela teve de adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família. Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero.



''A Claudia (Souto) falou uma coisa com a qual eu me identifico muito: a novela é uma coletividade. Embora algumas pessoas tenham destaque, a gente não faz absolutamente nada sozinha. Sou cria do teatro, e, essa energia da coletividade é o que mais me atravessa. Traz a expectativa de que, se a coxia é boa, a gente consegue transparecer isso na tela'', vibra Jéssica, que estreia no posto de protagonista.



Além de Madalena, a produção também apresenta a história de Jorge, interpretado por Fabrício Boliveira. O jovem, que começou como trocador de ônibus, se esforçou para conquistar o sonhado diploma de Administração e agora almeja um cargo melhor na empresa, mas é preterido pela indicação de um amigo da mulher do patrão.



''Estou feliz em fazer essa novela e com uma percepção positiva, pois a gente vai abrir, de algum jeito, uma lente de aumento para as peculiaridades e as minúcias do subúrbio carioca, que, com certeza, se conecta com todos os subúrbios do Brasil'', afirma Fabrício.



Os protagonistas Madalena, a Madá, e Jorge, o Jão, se aproximam em função de uma fatalidade que muda para sempre a vida da família de Madalena. Seu pai, o motorista de ônibus Lindomar, de MV Bill, está prestes a se aposentar. Mas, no seu último dia de trabalho, um acidente o impede de gozar de um prêmio milionário feito numa aposta na loteria a caminho da Viação Formosa.



A história ganha outros contornos quando Osmar, o tio folgado de Madá, descobre sobre o bilhete e faz de tudo para abocanhar o prêmio a fim de se safar de uma dívida de vida ou morte. ''A história fala sobre os resultados das nossas escolhas. Teremos a Madá e o Jão como representantes do povo que luta e batalha com o otimismo e com ética para chegar a suas conquistas. E também aqueles que escolhem outros caminhos'', aponta o diretor artístico André Câmara.

''Volta por Cima'' – Estreia no segundo semestre, na Globo.

