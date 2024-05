A- A+

FESTIVAL Com ingresso verde, Guaiamum Treloso Rural anuncia primeiras atrações da 7ª edição Evento, que não ocorria desde 2022, está marcado para o dia 21 de setembro, no bairro de Aldeia

O Guaiamum Treloso Rural (GTR) divulgou, nesta quinta-feira (2), as primeiras atrações da edição deste ano. Os artistas confirmados, até o momento, são Céu, Ana Frango Elétrico e Yago OPróprio.



O festival, que não ocorria desde 2022, está marcado para o dia 21 de setembro, no bairro de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



Este ano, o GTR promoverá a compensação do carbono emitido no festival. Para isso, foi criado um ingresso verde, cuja renda será revertida para a compra de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica para reflorestamento da área.



Os ingressos já estão à venda no site Fever, com valor promocional, sendo R$ 100 (meia-entrada) e R$ 110 o ingresso verde (para a compra de mudas).



De acordo com a organização do evento, um esquema de transfer expresso, partindo de vários pontos do Recife, será disponibilizado no dia do festival.

"Estamos preparando várias novidades para o GTR este ano. Estamos de casa nova e levaremos shows especiais e uma série de ações especiais. Em breve anunciaremos mais nomes, a nova estrutura e muito mais. É um momento de reencontro com nosso público", destacou o produtor do evento Mateus Cabral.

Além de Mateus, a produção do evento é assinada por Felipe Cabral, Tiago Cabral, Ricardo Leão, Eduardo Pereira e Carlos Costa.



“A grande intenção do Guaiamum Treloso é fomentar a nossa cultura”, comentou Felipe Cabral, fundador e produtor do festival que chega a sua sétima edição.

A cantora Céu apresenta sua turnê Novela, cujo disco lançado com 12 faixas, com produção do pernambucano Pupillo e do multi-instrumentista Adrian Younge, é um dos trabalhos mais elogiados pela crítica musical.

O paulista Yago OPróprio, de 29 anos, que possui mais de 100 milhões de plays no Spotify e também no YouTube, traz, no seu trabalho, o rap com mescla de rimas, skate, teatro popular, política comunitária e poesia.

Já Ana Frango Elétrico volta a Pernambuco e ao GTR com seus sucessos, incluindo as faixas do seu terceiro e mais recente disco "Me chama de Gato Que Eu Sou Sua". A artista já foi nomeada ao Grammy Latino e prêmios como WME por Melhor Produção Musical por Mama Planta Baby e Mulher Homem Bicho.

Serviço: Guaiamum Treloso Rural 2024

Data: 21 de setembro de 2024

Preço Promocional: R$ 100 (meia), R$ 110 (ingresso verde)

Site: https://feverup.com/m/156572.

