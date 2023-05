A- A+

FESTAS Com ingressos do primeiro dia já esgotados, "Trem do Forró" começa em junho; saiba onde comprar Ainda restam bilhetes para os dias 11, 17,18, 24 e 25

"Trem do Forró 2023" acontece nos dias 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de junho e, segundo a organização do passeio, todos os mil kits destinados à viagem inaugural desta temporada já foram vendidos. A festa sobre trilhos leva os forrozeiros até Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

Em um percurso de 84km (ida e volta) e mais de 5h embalada por muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra, trios de forró pé-de-serra animam a viagem que também conta com um bar vendendo bebidas. Na chegada, o público é recepcionado por quadrilha junina e uma feira com comidas típicas.

O passeio, que já está na 32ª edição, já atraiu mais de 200 mil pessoas. Sua inauguração aconteceu em 1991 com o objetivo de criar uma opção diferente de festa para o período junino: um trem que os levasse até a capital do Forró.

Serviço:

Trem do Forró

Data: 10 (ingressos esgotados), 11, 17, 18, 24 e 25 de junho

Ingressos: R$ 180 / R$ 210 no Quiosques do Ticket Folia (Shopping Boa Vista ou Riomar Shopping) ou pelo site

Outras informações: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004

