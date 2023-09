A- A+

Sucesso Com ingressos esgotados, Nattan apresenta o label Desmanttelo pela primeira vez no Recife Cerca de 20 mil pessoas lotaram a Área Externa do Centro de Convenções para prestigiar o artista do momento

Para a estreia do Desmanttelo do Nattan na cidade, o cearense preparou surpresas e levou participações especiais para seu grandioso palco. Com apresentação que durou mais de 5h, a festa entrou pela madrugada e garantiu que todos permanecessem animados até de manhã. O evento, que contou com produção da Carvalheira, SuperNova e Positiva, marcou também a união das produtoras locais.



Aquecendo o público para a grande atração do sábado (2), Ávine Vinny, que lançou recentemente o feat. 'Anota Aí', com Nattan, foi o responsável por abrir os trabalhos da noite. O cantor levou muito forró ao palco do Desmanttelo, fazendo a alegria da galera, que lotava a Área Externa do Centro de Convenções. O DJ pernambucano Ralk também apresentou seu set e levou remixes especiais para o agito.



Já passava da 00h quando o anfitrião da festa chegou para mostrar o verdadeiro significado de irreverência, carisma e, é claro, desmantelo. Sem esconder sua ligação sentimental com o Recife, Nattanzinho não deixou de fora seus maiores sucessos e fez a galera entoar junto as famosas “Love Gostosinho”, “Americana Na Vaquejada”, “Tem Cabaré Essa Noite”, “Pelado” e muito mais. “Mais uma parceria incrível com a Carvalheira e hoje eu tô aqui no Desmanttelo, mas sempre que precisar do Nattanzinho para os outros eventos ou vou também viu?”, pontuou o artista.





Abrilhantando ainda mais a primeira edição do Desmanttelo do Nattan na capital pernambucana, um time de peso se revezou nos vocais e surpreendeu o público. Entre os convidados especiais, que subiram ao palco, estavam Kevin O Chris, conhecido pelo hit Tá Ok e Jonas Esticado, dono dos sucessos Karolina e Mande Um Sinal. O pernambucano Tuca Barros também se juntou ao Nattanzinho para entoar hits conhecidos da galera.

