TEATRO Com ingressos esgotados, peça com Eduardo Moscovis e Patricya Travassos terá sessão extra no Recife Espetáculo "Duetos" será apresentado neste fim de semana, sábado (27) e domingo (28), em quatro sessões no Teatro do Parque

O público de Recife vai se somar às mais de 80 mil pessoas Brasil afora que já assistiram a "Duetos" - comédia com texto de Peter Quilter protagonizada por Eduardo Moscovis e Patrícya Travassos, em cartaz neste sábado (27) e domingo (28) no Teatro do Parque.



Com sessões esgotadas para os dois dias, foram abertas sessões extras para atender à demanda de ingressos, com bilhetes disponíveis a partir de R$ 60 no Sympla.

O caos dos relacionamentos modernos

O texto de Peter, que já foi traduzido para pelo menos dez idiomas, traz à tona e em tom cômico, o universo caótico das relações amorosas.







No palco, Travassos e Moscovis contam histórias de uma mulher e de um homem - que não necessariamente são casais - às voltas com suas próprias vontades, em meio também a traumas em busca do amor e, ao mesmo tempo, enfrentando a solidão.

Entre as histórias, são quatro no total, há o "Encontro às Cegas" de Jonathan e Wanda, que marcam um encontro via aplicativo de relcaionamento e nada sai como o esperado.



Em outro momento, os "Quase Casados" Jane e Ary - ele, chefe dela - levam ao riso ao tratarem de uma relação que mostra que enquanto ele não se interessa por mulheres, ela não enxerga nisso um empecilho para tentar um casamento.

Serviço

Espetáculo "Duetos"

Com Eduardo Moscovis e Patrícya Travassos

Quando: Sábado (27), à 17h e 20h e Domingo (28), às 16h e 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

