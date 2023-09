A- A+

MÚSICA Com ingressos esgotados, show de Elymar Santos no Recife ganha sessão extra Cantor carioca se apresenta no Manhattan Café Theatro, de quinta-feira (28) a domingo (1º)

O cantor Elymar Santos vem ao Recife para quatro apresentações. Com ingressos esgotados para os shows de quinta-feira (28) a sábado (30), às 20h, o Manhattan Café Theatro abriu sessão extra no domingo (1º), às 18h.

No repertório do carioca, estão grandes sucessos como “Taras e Manias”, "Escancarando De Vez", "Dez A Dez" e “Poxa”. Durante a apresentação, o músico compartilha momentos de sua carreira com o público, curiosidades e parcerias com outros artistas.



Batizado com o nome de Elimar, o artista nasceu no Morro do Alemão, comunidade do Rio de Janeiro. Quando começou a ficar nacionalmente conhecido, trocou o “i” de seu nome pelo “y”.

Serviço:

Show de Elymar Santos

Nesta quinta-feira (28), sexta (29) e sábado (30), às 20h, e no domingo (1º), às 18h

No Manhattan Café Theatro (Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem)

Ingressos por R$ 180 (quinta-feira a sábado) e R$ 150 (domingo)

Informações: (81) 3325-3372 ou (81) 98888-4818



