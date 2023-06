A- A+

MÚSICA Com ingressos esgotados, Titãs se apresentam no Classic Hall nesta sexta-feira (2); saiba mais O grupo reuniu os integrantes originais da década de 1980 para a turnê "Encontro"

Depois de quase quase três décadas que os sete integrantes dos Titãs não sobem juntos aos palcos, a turnê “Encontros” reúne a formação original do grupo. Com Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto, o show chega ao Classic Hall nesta sexta-feira (2), com portões abertos às 19h e apresentação prevista para às 22h.

Dividido em três atos, o espetáculo relembra a história da banda e traz homenagens ao guitarrista do grupo, Marcelo Fromer, que morreu em 2001 devido a um acidente de moto em São Paulo. Além das músicas em celebração ao falecido companheiro, como “Epitáfio”, o repertório do show também conta com os sucessos "Sonífera Ilha", "Cegos do Castelo" e "Pra Dizer Adeus".



“Nossas músicas mais antigas envelheceram muito bem. Não são circunstanciais. Até porque falamos de questões que dificilmente são ou serão superadas, com muita propriedade. Fizemos músicas sobre questões sociais, de amor, de reflexões sobre a vida. Todas têm uma qualidade que permitiu que sobrevivessem ao tempo”, analisa Sérgio Britto.

A turnê terá 21 apresentações em 17 cidades do Brasil, que começaram em 27 de abril e seguirão até 30 de junho. A banda já passou pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Belém, Aracaju, Salvador, Manaus e agora chega a Pernambuco com os ingressos, que começaram a ser vendidos no ano passado, esgotados.

História

No fim dos anos 70, por conta da ditadura militar, o auge da resistência cultural explodia no mundo da música com artistas de peso como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Cartola. Inspirados por esses músicos e pelo movimento, os jovens integrantes dos Titãs estrearam nos palcos em 1981. A banda ficou conhecida pelas suas letras polêmicas e uma mistura de rock com punk e MPB.



Veja também

CAMPINA GRANDE Festival prioriza Gusttavo Lima e sanfoneiro que teve show reduzido desabafa no palco principal