A- A+

MÚSICA Com Jacob Collier e Kamasi Washington, The Town anuncia atrações da SP Square, o palco de jazz Festival será realizado nos dias 6, 7, 12,13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos

Leia também

• The Town 2025: Saiba quando começa a venda de ingressos e quais as atrações já confirmadas

• The Town: Bruce Dickinson e Capital Inicial se juntam à noite punk do festival

• Festival The Town anuncia Green Day, Sex Pistols e Iggy Pop, três gerações do punk

O festival The Town anunciou nesta terça-feira (11) as atrações dedicadas ao jazz e ao blues. A programação ocorrerá no palco temático São Paulo Square, que recria prédios históricos da cidade, caso da Catedral da Sé e do Mercadão, ambos no centro paulistano.



O espaço, em seus impressionantes 1,3 mil metros quadrados de fachadas, receberá artistas como o britânico Jacob Collier (sete vezes ganhador do Grammy e que se apresentará em duas noites do festival), a revelação Stacey Ryan, o saxofonista Kamasi Washington, além do grupo texano Snarky Puppy.

Há ainda uma seleção brasileira para compor as atividades no palco. João Bosco, por exemplo, é um dos artistas nacionais confirmados no pedaço. As cantoras Alaíde Costa e Claudette Soares, por sua vez, farão um show em homenagem à bossa nova acompanhadas da inédita São Paulo Square Big Band, formada especialmente para o festival.



O grupo, que tem direção de Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, ficará responsável por abrir os trabalhos no palco todos os dias de evento — marcado para ocorrer nos dias 6, 7, 12,13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, onde será montada a chamada "Cidade da Música".

— Quero mostrar nesse palco que o jazz não é uma coisa só para a elite, que é uma música muito mais palatável do que se imagina — diz Zé Ricardo. — Acho que podemos educar um pouco também, colocar as pessoas para pensar (sobre música). Um festival também é isso, entrar com coisas que você tinha e sair com novidades.

O line-up que ocupará o palco ao longo dos cinco dias e noites do festival é também fruto da pesquisa de Zé Ricardo em celebrados endereços da noite paulistana.



É nela que brilham artistas como Tony Gordon (vencedor do The Voice Brasil, em 2019) e Annalu, que cantará acompanhada de Ricardo Arantes, mirando uma remontagem da parceria entre Lady Gaga e Tony Bennett (1926-2023). Todos eles farão apresentações junto à São Paulo Big Band, em diferentes dias do evento.

— Quis muito trazer artistas que compõem essa cena da noite paulistana, para justamente aumentar o diálogo sobre a importância desses cantores. E a gente até imagina que é uma movimentação antiga, mas não é. São pessoas novas e cheias de talento — afirma Zé Ricardo.

Nova disposição dos palcos

O anúncio dos shows ocorreu em um ponto icônico do centro de São Paulo, a Casa de Francisca, na Sé. Trata-se de um palacete do começo do século XX, que remonta à era de ouro do rádio na capital paulista.



A fachada do edifício recebeu na noite desta terça-feira (11), projeções especiais e a presença de músicos da “Big Band” nas janelas, com os olhos para um dos calçadões no centro.



Os vocais ficaram sob a responsabilidade de Vanessa Moreno e Amanda Maria. Leo Gandelman (saxofonista) e Joab Reis (trompetista) também fizeram parte do evento, que deu uma "palhinha" de como será o palco, uma vez que todos esses artistas estão confirmados no festival.

— O The Town nasceu para ser um festival da cidade e para a cidade de São Paulo. Fizemos história com a primeira edição e, agora, seguimos ampliando essa conexão com a capital paulista. Aos poucos, vamos ocupando diferentes espaços urbanos, trazendo ações de música, cultura e arte que reforçam essa presença e nossa identidade — afirma Luis Justo, CEO da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Em sua segunda edição, o The Town já anunciou que mudará a disposição dos palcos em comparação com o festival de 2023. Por conta disso, o São Paulo Square será instalado em outro ponto de Interlagos, onde já esteve o The One, um dos palcos principais do evento. A cenografia de 32 toneladas se manterá a mesma da edição anterior, que recebeu cerca de 500 mil pessoas.

Vendas do The Town card

A partir do dia 20 de fevereiro, às 19h, estarão abertas as vendas do The Town card. A compra do ticket antecipado é equivalente a um ingresso de gramado. Mais adiante, será possível trocar o “card’ por uma entrada para qualquer um dos cinco dias de evento.



Trata-se da primeira oportunidade de garantir a presença no festival que terá Green Day (headliner), Sex Pistols featuring Frank Carter, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty, CPM22 e Inocentes & Supla se apresentam no dia 7 de setembro, e Katy Perry (headliner) no dia 14.



Os ingressos serão totalmente vendidos pela plataforma ticketmaster e variam de R$ 895 inteira) e R$ 447,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de conveniência.

Veja também