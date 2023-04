A- A+

RECIFE Com Jesus negro vestindo jeans, Paixão de Cristo do Recife volta ao Marco Zero Espetáculo traz referências contemporâneas para história milenar, a partir desta sexta-feira (6)

Uma das encenações mais populares do período de Páscoa em Pernambuco, a “Paixão de Cristo do Recife: Jesus, a Luz do Mundo” retorna ao formato presencial e ao ar livre, no Marco Zero, após três anos. Com texto e direção de Carlos Carvalho, o espetáculo pode ser visto desta sexta-feira (6) até domingo (8), às 18h. Por causa da encenação, a avenida Alfredo Lisboa, que margeia o Marco Zero, estará fechada ao tráfego de carros e motos das 16h desta sexta ao fim do espetáculo no domingo.

O elenco da montagem recifense, que conta com mais de 150 atores e figurantes, repete uma escolha do ano passado, quando a peça foi encenada no Teatro Luiz Mendonça. Jesus e Maria serão interpretados por atores negros: Asaías Rodrigues (Zaza) e Brenda Lígia.

“O espetáculo traz uma leitura contemporânea da vida de Jesus. No texto, nós trouxemos questões dos dias de hoje. Não modificamos a palavra de Jesus dita na Bíblia, mas contextualizamos para os tempos atuais. A expectativa é de que a família pernambucana venha nos assistir”, afirma o dramaturgo e diretor da obra.



A montagem estreou no Marco Zero em 2019, mas precisou ficar afastada do palco nos anos seguintes, em função da pandemia de Covid-19. Com o seu retorno, a peça passou por modificações, especialmente no cenário não realista. Estruturas metálicas de até cinco metros ficam expostas e, ao fundo, tecidos recebem projeções e luzes para compor a cena.

“É um trabalho muito grande, feito com competência e muitos profissionais envolvidos”, garante o diretor. Outra inovação é a colocação de duas mil cadeiras na plateia, para que em alguns momentos da história, como o da Via Dolorosa, o público fique no meio da cena. Os figurinos unem o antigo ao contemporâneo. Cristo, por exemplo, usa calça jeans surrada, enquanto os sacerdotes aparecem de paletó. Já a trilha sonora traz grandes representantes da música brasileira, como Milton Nascimento e Nação Zumbi.

“Nós misturamos o antigo com o novo. É como se Jesus tivesse nascido no Recife, na periferia da cidade, negro e pobre. Esse é o nosso Jesus, o Jesus de todos. Ele é um símbolo de fraternidade e amor. Não é a cor ou a roupa que ele vestia que importa, mas sim sua palavra. Ela é que está viva e é isso o que nós queremos passar”, aponta.

No elenco, também estão Angélica Zenith (Maria Madalena), Albemar Araújo (Herodes), Júnior Aguiar (Judas), Normando Roberto (Anás), Carlos Lira (Pôncio Pilatos), Ana Cláudia Wanguestel (demônio) e Fábio Calamy (demônio). Alunos de cursos de teatro do Recife, além de 12 bailarinos do grupo Bacnaré, também sobem ao palco.

