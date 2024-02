A- A+

BBB 24 Globo divulga números sobre audiência da emissora no primeiro mês do BBB 24; veja detalhes Estreia do programa, em 8 de janeiro, os dados divulgados avaliam toda a programação do BBB até pelo menos 6 de fevereiro

O perfil da Globo Ads divulgou nas redes sociais, os números alcaçados pelo Big Brother Brasil 24 em seu primeiro mês. A página é responsável por informar os internautas sobre as marcas, cases de sucesso e conteúdos exclusivos dos produtos Globo, do ''Plim ao Play'', como registram na bio do Instagram.

A estreia do programa foi no dia 8 de janeiro, os dados divulgados, que têm como fonte a Kantar Ibope Media Instar Analytics, avaliam toda a programação do BBB até o dia 6 de fevereiro. Foi analisado durante esse período todo o ecossistema multimídia envolvendo o reality.

Da TV ao digital, o programa ao vivo tem mais de 140% da audiência que a soma das concorrentes, se consagrando, de acordo com o perfil, na liderança absoluta da grade televisiva - nos posts dos perfis oficiais da Globo são mais de 2 bilhões de interações.

Além disso, o canal do Multishow é número um da TV paga, com top 10 de audiências com programas voltados para o BBB 24. No pay-per-view é o programa mais assistido do Globoplay, se tornando o produto mais consumido no ao vivo e no on demand (por demanda).

Os números também foram compartilhados pelo diretor da TV Globo, Boninho, que está à frente do BBB desde sua estreia, em 2002. Confira:

