LADY GAGA Com look inspirado em "Judas", Juliette fala de admiração por Lady Gaga: "Sempre aprendo muito" Cantora e ex-BBB falou também sobre seu novo álbum, "Risca faca": "As músicas são bem gostosinhas"

Juliette já está em Copacabana, pronta para ver o show gratuito de Lady Gaga esta noite. Antes de ir para a área VIP do evento, a cantora e influenciadora passou no esquenta de um patrocinador e conversou com a imprensa sobre sua admiração pela americana.

Com um vestido no estilo corset em um xadrez vermelho com uma camisa branca por baixo, a cantora e ex-BBB contou que seu look foi inspirado no hit “Judas”. A maquiagem, feita por conta própria, tem como destaque um delineado gráfico preto. Para complementar, uma gargantilha preta com uma cruz.

"Lady Gaga tem um artístico muito aflorado. Cada era dela é um espetáculo à parte. Sempre aprendo muito", comenta sobre o visual e a parte cênica das apresentações da diva, que inspiram seu trabalho.

Pouco depois de ter lançado o álbum “Risca faca”, em abril, Juliette celebra o sucesso da novidade. "As músicas são bem gostosinhas, e acho engraçado porque as pessoas ficam surpresas. Eu vejo muito na internet esse comentário: 'me julgue, mas o álbum da Juliette é muito bom'. Estou feliz, porque é genuíno, quero que as pessoas realmente sejam conquistadas organicamente", comenta a cantora, que já está começando a preparar seus próximos shows.



"Daqui a pouco vem o São João, que é o meu momento. A Mariah Carey vai descongelar", brinca.

