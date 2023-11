A- A+

Celebridades Com look transparente e barriga de fora, Halsey chega ao Brasil ao lado do namorado, Avan Jogia A cantora vai se apresentar no próximo sábado (4) no festival GP Week 2023, em São Paulo

A cantora Halsey já está no Brasil para se apresentar no festival GP Week 2023, que acontece em São Paulo, no próximo sábado (4). A artista foi flagrada chegando ao Aeroporto de Guarulhos, na manhã desta quinta-feira (2), onde desembarcou acompanhada do namorado, o ator Avan Jogia



A artista chamou atenção nas redes sociais pelo look. Sem sutiã, ela estava com uma jaqueta esportiva por cima de uma camiseta preta transparente e com a barriguinha à mostra. O namorado da cantora, que também deu atenção aos fãs brasileiros que aguardavam no saguão, não passou despercebidos no click da BrazilNews.

GP Week 2023

Halsey está confirmada entre as atrações do festival GP Week 2023, com show marcado para sábado no Allianz Parque. Também subirão ao palco o cantor Machine Gun Kelly, marido da atriz Megan Fox, e o trio de música eletrônica Swedish House Mafia.

