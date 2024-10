A- A+

TELEVISÃO Com Luana Piovani, novela portuguesa ''Sangue Oculto'' será exibida no Brasil A atriz brasileira interpreta a vilã Vanda Corte Real na produção

''Sangue Oculto'', novela portuguesa com Luana Piovani, será exibida na TV Brasil a partir do dia 21 de outubro, ocupando a faixa das 20h, de segunda a sábado. Na produção, que foi ao ar entre 2022 e 2023 no canal português SIC, a atriz brasileira interpreta a vilã Vanda Corte Real.

A trama conta a história de irmãs gêmeas (vividas por Sara Matos) que foram separadas na maternidade e se reencontram 30 anos mais tarde. A sinopse revela, ainda, que "um crime esteve na origem do desaparecimento de uma delas; um amor pode impedi-las de se tornarem uma família e um segredo vai uni-las novamente".

Luana Piovani, que mora atualmente em Portugal, não participa de telenovelas brasileiras há mais de dez anos. Seu último papel foi como Vânia no remake de Guerra dos Sexos, da Globo, em 2012. Sangue Oculto substituirá a novela turca Um Milagre na grade da TV Brasil.

