Com mais de 12 horas de música, Wehoo Festival celebra sucesso de público em 2023

No último sábado (16), o Memorial Arcoverde, em Olinda, foi palco de uma celebração sem precedentes que reuniu milhares de pessoas em uma jornada de música, arte e inclusão. O Wehoo Festival, que aconteceu em uma mini cidade montada especialmente para o evento, solidificou ainda mais sua posição de destaque na cena cultural e musical no Nordeste.

Com três palcos distintos, o Wehoo ofereceu uma experiência musical verdadeiramente única e diversificada que transcendeu barreiras e cativava a todos os presentes. O Palco Devassa, em particular, brilhou com performances emocionantes de artistas renomados, como Patrick Tora, DJ 440, Lagum, Planet Hemp, Paralamas do Sucesso e Baco Exu do Blues. No entanto, foi a atuação de Marina Sena e Pitty que se destacou como o ápice das apresentações no Palco Devassa, atraindo o maior número de espectadores, incendiando o público com performances inesquecíveis. O Trio Devassa Tudo Nosso, com àttoxxá, trouxe um toque especial de euforia ao evento, tornando-o ainda mais inesquecível.

O Palco WEGROOVE não ficou atrás, apresentando uma mistura eclética de talentos, incluindo Luana Lima, Volver, Joyce Alane, Edson Gomes, Martins, Majur, Charlie Brown Jr, Marley no Beat, Rayssa Dias e Djonga. Cada artista trouxe sua própria singularidade e estilo, criando uma atmosfera vibrante que capturou a essência da diversidade musical brasileira.

Já o Palco WEBEATS destacou-se pela sua ousadia musical, com a presença de Luna, Tasha & Tracie, Kant e Tato, Fmenes & Grupo Alfaias, Borges, Mc Cabelinho, Wiu, Afterclapp, Curol, Sarah Stenzel, Maz, Bhaskar, Victor Lou e Swarup, deixando o público incapaz de resistir ao chamado da música.

Além da música, o Wehoo também abraçou a arte e a criatividade, com uma feirinha criativa que apresentava o trabalho de artistas locais e talentos emergentes. Esse compromisso com a cultura e a diversidade reflete a essência do festival, que valoriza a inclusão e a acessibilidade, criando um ambiente acolhedor para pessoas de todas as origens e habilidades. Durante o evento, 10 toneladas de alimentos foi arrecadada por meio do ingresso social, iniciativa realizada em parceria com o Instituto Vizinhos Solidários, reforçando o compromisso da festa com a responsabilidade social.

