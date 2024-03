Com "Modo Turbo" acionado, 15º Paredão do BBB é formado e leva Bia, Fernanda e Giovanna

Após levar a liderança e um carro na Prova do Líder desta quinta-feira (28), a alagoana Pitel indicou Beatriz ao Paredão - a 15ª berlinda da edição foi formada nesta sexta-feira (29), iniciando o "Modo Turbo" do programa.

Além de Beatriz, estão no Paredão Fernanda, a mais votada pela casa e Giovanna, indicada pela segunda mais votada, Alane.



Matteus, inicialmente na mira da Líder Pitel, escapou de ser indicado por ela já que o gaúcho ganhou a Prova do Anjo e ficou imunizado.



Veja como foi a votação que culminou na formação do 15º Paredão do BBB24:



- Líder Pitel indicou Beatriz

- Bin votou em Alane

- Giovanna votou em Alane

- Alane votou em Fernanda

- Beatriz votou em Fernanda

- Buda votou em Alane

- Davi votou em Fernanda

- Fernanda votou em Alane

- Matteus votou em Fernanda

- Isabelle votou em Fernanda