Recife Com música, moda e gastronomia, shopping oferece programação gratuita dedicada ao Dia das Mães Evento acontece nos dois primeiros fins de semana deste mês no Plaza

Os dois primeiros fins de semana deste mês terão programação cultural gratuita no Plaza Shopping, em Casa Forte, Zona Norte do Recife. O festival celebra o Dia das Mães no centro de compras com música, moda e gastronomia nos dias 6, 7, 13 e 14 de maio.

Aberto ao público, o evento acontece no jardim do piso L2 e, entre as atrações musicais, estão Marcelo Jeneci, Nena & Ylana Queiroga, Martins e Gerlane Lops - confira a programação completa ao fim do texto.

O shopping anuncia que os shows contam com intérpretes em Libras e que vai distribuir "abafadores de ouvido descartáveis, disponíveis em quantidade limitada, para pessoas com sensibilidade auditiva".

Com curadoria da especialista em gastronomia e editora do caderno Sabores da Folha de Pernambuco, jornalista Vanessa Lins, o Festival Viva Mães tem também iguarias gourmet preparadas pelos chefs Rapha Vasconcelos, do Moendo na Lage; Claudinha Luna, do Seu Luna; Carla Chakrian, do No Terraço; Danilo Vieira, do Vieira Bar; Luciana Sultanum, Bárbara Valença, do Barbossa; Cecília e Benjamim Chaves. Alguns dos chefs vão preparar pratos na frente do público.

Além de música e gastronomia, o Festiva Viva Mães tem espaço para a moda e decoração. No local, há produtos como roupas, brincos, bolsas e calçados, além de peças decorativas, de empreendedoras pernambucanas como Arrocho, Azulerde, Casa de Maria, Casa Monster, Firulinha, Gabi Fonseca e Proa. A curadoria da feira é da ex-diretora da Vogue Brasil e empreendedora da plataforma Nordestesse, Daniela Falcão

Programação - Festival Viva Mães

6 de maio (sábado): Luccas Maia e Marcelo Jeneci

7 de maio (domingo): Madeira de lay- especial samba e Gerlane Lops

13 de maio (sábado): Novos boêmios e Martins

14 de maio - Madeira de lay - especial Roberto Carlos e Nena e Ylana Queiroga

Serviço:

Festival Viva Mães

Onde: Plaza Shopping, Jardim do Piso L2

Quando: nos dias 6, 7, 13 e 14 de maio

Horário: das 15h às 21h

Programação completa: site www.plazacasaforte.com.br

Entrada franca

