Música Orquestra Criança Cidadã ensaia em Roma para apresentação do Concertos pela Paz no Vaticano; assista Grupo se apresenta esta sexta (3) e sábado (4)

Músicos da Orquestra Criança Cidadã, junto a artistas da Rússia, Ucrânia e Itália, realizaram nesta quinta (2) um ensaio-espetáculo na véspera da primeira apresentação oficial em Roma, no Vaticano, na ocasião dos “Concertos pela Paz”.

O grupo se apresenta nesta sexta (3) e sábado (4), no altar-mor da Basílica de São Pedro e na Sala Paulo VI, respectivamente, este último diante da presença do Papa Francisco. O horário da apresentação desta sexta foi modificado para 19h (horário do Vaticano).



O repertório inclui músicas dos quatro países representados pelos músicos e mais duas composições da Argentina, em homenagem ao Papa Francisco: “Oblivion”, do italiano Astor Piazzolla; e “Por una cabeça”, de Carlos Gardel.





O evento é organizado pelo Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, e a expectativa é reunir nos dois dias cerca de oito mil pessoas da Europa, África e América do Sul.



