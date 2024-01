A- A+

CARNAVAL Com nomes como Lenine e Elba Ramalho, Bezerros anuncia Carnaval com homenagem ao Movimento Armorial Festas começam no dia 10 de fevereiro, com expectativa de trazer 500 atrações artísticas e culturais; confira a programação

A Prefeitura de Bezerros, através da Secretaria de Turismo e Cultura anunciou oficialmente o lançamento do Carnaval do Papangu 2024. As destas têm início no dia 10 de fevereiro, com o tema “Folia, Mistério e Magia”, que faz homenagem ao Mestre xilogravurista J. Borges, natural do município e traz referências ao Movimento Armorial, idealizado pelo escritor paraibano Ariano Suassuna.

Considerado Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, o Carnaval do Papangu possui programação diversa. Nomes como Elba Ramalho, Lenine e Spok Frevo, Priscila Senna, Mari Fernandez, Avine Vinny, Conde do Brega, Revelação e Zé Vaqueiro estão confirmados para a festa.

“Continuamos com o resgate da história e cultura do nosso carnaval, dando ênfase ao anfitrião e principal atração da festa: o nosso Papangu. Por isso, temos por tradição garantir um carnaval multicultural, agradando todos os gostos e públicos, de todas as idades. Queremos garantir que o folião possa aproveitar e curtir o Carnaval do Papangu 2024 com muita folia, mistério e magia, que é o tema deste ano. E, claro, evidenciando o Papangu”, destacou a prefeita Lucielle Laurentino.

A programação conta ainda com artistas como Patusco, Marcio Dhuka, André Rio, Almir Rouche, Nena Queiroga, Lady Falcão, Michel Diniz, Nego Thor, Higor Henrique, Henrique Barbosa, Ciel Santos e Morganna Bernardo. Também estão confirmadas na folia diversas orquestras de frevo.

Os festejos carnavalescos na cidade seguem até o dia 14, quando acontece o tradicional Bacalhau do Lula Vassoureiro. Tradicionalmente, o Carnaval do Papangu reúne mais de 500 atrações artísticas e culturais e mais de 50 troças e blocos carnavalescos que saem pelas ruas de Bezerros.

Neste ano, a folia possui seis polos festivos. São eles: QG do Frevo, Centenária, São Sebastião, Cultural e Forró do Papangu e Espaço do Frevo. Segundo a prefeitura do município, o Carnaval do Papangu movimenta aproximadamente R$ 20 milhões na economia regional e atraem, todos os anos, mais de 300 mil foliões do Brasil inteiro.

