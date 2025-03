A- A+

Entretenimento Com nova Branca de Neve, coleção de bonecas personalizadas da Disney causa furor na web Artista e influenciador Aaron Malibu ganhou fama ao criar bonecas que se parecem com as atrizes dos filmes de live action

O artista e influenciador Aaron Malibu cria bonecas únicas. Uma foto da sua coleção com personagens da Disney viralizou no X neste sábado (22), trazendo uma versão customizada da nova Branca de Neve com o rosto da atriz Rachel Zegler.

A atriz americana faz o papel no novo filme inspirado no conto de fadas. Apesar do fracasso de bilheteria da produção, que arrecou apenas US$ 43 milhões nos Estados Unidos, a boneca de Aaron é um sucesso.

Em um vídeo no seu canal no YouTube, o artista explicou o processo para deixar a boneca com os mesmos traços de Zegler. Após apagar os detalhes originais do rosto da boneca com acetona, ele pintou o rosto e cortou e alisou os cabelos dela

"Eu queria deixá-la mais natural, com um rosto mais suave do que tem no filme", disse ele em um post no Threads.

O acervo de Aaron não se limita a personagens da Disney. Ele também tem uma coleção que imita os cantores do grupo RBD e do filme "Wicked" entre outros.

Mas algumas bonecas em especial chamaram a atenção dos usuários, como a da pequena sereia Ariel.

É incrível como a boneca Ariel parece com Halle!", respondeu uma usuário, referindo-se à atriz Halle Bayle, que interpreta a heroína na versão live action do filme.

Outros chamaram a atenção para a semelhança da boneca Mulan com Demi Lovato e Demi Moore.

