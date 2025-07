A- A+

FAMOSOS Com novo amor, Cauã Reymond namorou famosas; relembre ex-namoradas Ator de 'Vale tudo' namora a modelo Luana Mandarina, um relacionamento discreto em linha com sua busca por namoros sem holofotes

Já faz um ano que Cauã Reymond mantém um relacionamento para lá de sério com a modelo Luana Mandarina. De acordo com o jornal Extra, o ator — atualmente no ar como o sedutor César Ribeiro no remake de “Vale tudo”, da TV Globo — tem preferido viver esse romance de forma mais discreta, em linha com o que já dizia sobre buscar relações mais “orgânicas”, algo que ele busca desde outros relacionamentos mesmo com famosas.

De acordo com a publicação, em abril deste ano, Luana e o ator fizeram uma viagem juntos para o Nordeste e fãs mais atentos perceberam o uso do mesmo chapéu em fotos da viagem. Quando seu nome apareceu na imprensa ao lado do de Cauã pela primeira vez, a moça chegou até a apagar perfil nas redes sociais. Agora, o mantém fechado.

Segundo o Extra, na época em que apagou a conta, era seguida por Sofia, de 13 anos, filha do ator com Grazi Massafera. Com a atriz, Cauã viveu uma união de seis anos que terminou em 2013.

No ano passado, o ator já vinha dizendo buscar relacionamentos mais orgânicos. “Estou falando mais com um olhar mais amplo, assim, da vida”, disse ele em uma entrevista ao portal Hugo Gloss. “Se tem uma coisa boa é que eu acho que tem que acontecer organicamente. Eu não procuro mais.” E ainda acrescentou: “Eu sou um cara que tem uma vida de muito trabalho. Sou pai, eu gosto de ter uma vida saudável, mas eu acho que é uma coisa que tem que acontecer de forma muito orgânica”.

O artista também teve relacionamentos com outras famosas. Namorou Alinne Moraes de 2002 a 2005, e os dois mantiveram uma relação amigável — chegaram a contracenar juntos anos depois, na novela “Um lugar ao sol” (2022), exibida na TV Globo.



Já com a modelo Mariana Goldfarb, o namoro começou em 2016. Eles se casaram em abril de 2019, em uma cerimônia íntima, apenas com familiares e poucos amigos. O casamento com a também influencer terminou em 2023.

Ao comentar o término com Goldfarb, o artista afirmou que não compartilha tanto de sua vida particular por um “perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada”.

Cauã também teve um namoro discreto com a dentista Luiza Watson. O romance acabou em junho do ano passado sem nunca ter sido abertamente confirmado por ele.

