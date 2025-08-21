A- A+

LITERATURA E OFICINA Com novo livro, "Caderno do Fim do Mundo", Cleyton Cabral realiza oficinas de escrita em Pernambuco O autor passará pelos municípios de Vitória de Santo Antão, Olinda, Triunfo e Caruaru levando seu livro e conversando com jovens de escolas públicas

Durante o período da pandemia de Covid-19, com a vida em suspenso e sem perspectivas futuras, o escritor, ator e dramaturgo pernambucano Cleyton Cabral fez das incertezas, silêncios, angústias e solidão o motor para a escrita de “Caderno do Fim do Mundo”, seu novo livro, uma espécie de diário onde ele transformou em literatura as memórias, experiências e reflexões surgidas no isolamento.

O livro, que será lançado com o apoio da Funcultura, se desdobra em uma série de oficinas de escrita criativa, em agosto e setembro, em quatro cidades de Pernambuco – Vitória de Santo Antão, Olinda, Triunfo e Caruaru – que começa nesta sexta (22).

“Caderno do Fim do Mundo”

O livro reúne experimentações literárias, trechos de peças, ficção e fotos, que transitam também entre humor e esperança para as pequenas alegrias da vida.

Com linguagem sensível e direta, com amor, mas, também, revolta pelas negligências vividas na época, o autor oferece reflexões constantes sobre a arte e a literatura na busca de significado e conexão em momentos de crise.

Cleyton Cabral compartilha a experiência de viver (e escrever) em um tempo suspenso, quando a vida coletiva parou, mas o mundo interior seguiu em ebulição.

“É um caderno onde registrei o que não cabia nas redes sociais, nas conversas por videochamada ou nos noticiários. Escrevi para não me esquecer do que fomos naquele tempo. E para lembrar que seguimos aqui, mesmo depois de tudo”, diz o autor.

Oficinas

O projeto busca ir além dos escritos de Cleyton Cabral e, também, ouvir outras vozes, construir outras memórias. Para isso, serão realizadas oficinas gratuitas de escrita criativa, para jovens que se interessam por ler e contar histórias.

Os encontros propõem exercícios acessíveis e trocas afetivas, estimulando a produção de textos a partir de vivências pessoais.

O giro começa nesta sexta (22), em Triunfo. A oficina acontecerá na Fábrica de Criação Popular/SESC. Depois, é a vez de Caruaru, no dia 29 de agosto, no Teatro Lycio Neves, sede do Teatro Experimental de Arte (TEA).

Na primeira semana de setembro, a oficina segue para Olinda e será em um lugar especial para Cleyton: na Escola Claudino Leal, na Cidade Tabajara, instituição onde o autor estudou do ensino fundamental ao médio.

Por fim, no dia 26 de setembro, Vitória de Santo Antão recebe a oficina, na Biblioteca do EREM Antônio Cardoso.

Os lançamentos serão seguidos de bate-papo e contarão com intérprete de Libras.

“O Caderno do Fim do Mundo” também terá uma versão em audiobook, que será distribuído em bibliotecas comunitárias, escolas públicas e associações de pessoas cegas.

“Caderno do Fim do Mundo” teve o financiamento do Funcultura, através da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, tem produção de Luciana Barbosa, capa de Java Araújo, Revisão de Raimundo de Moraes e design de Thiago Liberdade.

No início de setembro, Cleyton Cabral deve fazer o lançamento oficial e venda do livro, no Recife.

Sobre o autor

Cleyton Cabral é especialista em Escrita Criativa pela Unicap/PUC-RS, ator e comunicador. Publicou “Tempo nublado no céu da boca” (Interpoética, 2014), “O menino da gaiola” (Edição do autor, 2017) e “Planta baixa” (Patuá, 2019). Foi vencedor por três anos do Prêmio Ariano Suassuna de Dramaturgia.



*Com informações da assessoria de imprensa

