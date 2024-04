A- A+

TELEVISÃO Com o fim do BBB 24, veja como ficaram as vidas amorosas dos participantes do programa Novos relacionamentos e rupturas marcaram edição do reality

Muitos afetos e desafetos foram criados ao longo dos cem dias de BBB 24. Nesta edição, casais desafiaram os padrões, como o campeão Davi e Many Rego, com uma diferença de idade de 20 anos. Enquanto isso, a separação de Lucas Buda e Camila Moura foi conturbada, e, fora da casa, a temperatura esquentou com o envolvimento de Nizam e Letícia Spiller.

Matteus, Isabelle e Deniziane



Web aponta que Deniziane previu beijo de Isabelle e Matteus — Foto: Reprodução

Vice-campeão do "BBB 24", Matteus entrou no reality solteiro, mas saiu de lá aos beijos com Isabelle. Na reta final do jogo, o brother não resistiu aos encantos da ex-sister, apesar de ela ter lutado bastante antes de ceder ao clima que estava pintando entre eles. Os dois se beijaram, estão se gostando, disseram que irão conversar sobre o relacionamento e enfatizaram que tem muita química.

"Como que resiste a esse homem maravilhoso, príncipe incrível", brincou Isabelle ao falar de Matteus no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga.

Mas não foi só Isabelle que caiu nos encantos do mineiro. Antes do romance entre os dois, Deniziane também se envolveu com o galã. Entretanto, após um breve envolvimento entre os dois, Deniziane optou por não prosseguir com o romance, alegando que não estava sendo ela mesma no jogo. Matteus ficou visivelmente abalado com a situação.

Após ver que Matteus estava em outra, Deniziane disse: "Não tem como se arrepender sem saber o futuro. Agi conforme o que eu sentia naquele momento (no programa)", disse a ex-sister ao portal "Leo Dias".

Davi



Após vencer o BBB 24, Davi disse que pretende se casar com Mani Rego

Davi entrou na casa comprometido com Mani Rego, empresária e cozinheira baiana. Com uma diferença de idade de 20 anos entre eles, Davi, com 21, e Mani, 41, estão juntos há um ano e meio. No entanto, a diferença de idade nunca foi uma questão para o casal.

A presença de Many na vida de Davi também teve um impacto positivo em sua visibilidade pública. Ela ganhou milhões de seguidores e se tornou conhecida em todo o país, além de fechar várias publicidades aproveitando a visibilidade do brother dentro da casa.

Após vencer o BBB 24, Davi disse que pretende se casar com Mani Rego. "Vamos juntar as jumentas", disse o campeão em entrevista para o "Encontro com Patrícia Poeta".

Fernanda Bande



Fernanda Bande, do BBB 24, e o namorado Daniel Gregg — Foto: — Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda entrou comprometida na casa do "BBB 24". Há um ano, a ex-participante mantém um relacionamento discreto com Daniel Gregg, de 43 anos. A história dos dois teve início na academia, quando Fernanda decidiu abordar Daniel e perguntar se ele estava solteiro.

Daniel é educador físico multifacetado: personal Trainer, professor de CrossFit e ex-atleta profissional de rugby. Além disso, contribui para a Confederação Brasileira de Rugby. Assim como Fernanda, Daniel também é pai de dois filhos.

Alane Dias



Denis Pinhoti é affair de Alane, do "BBB 24" — Foto: Reprodução/Instagram

Alane também entrou na casa mantendo um romance em aberto do lado de fora. O cantor Denis Pinhoti teve um envolvimento com a ex-sister por alguns meses. Natural de São Paulo, Denis, de 30 anos, é vocalista da banda Fun7.

Desde que o relacionamento com Alane veio à tona, Denis ganhou mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. Alane também recebeu um anel do cantor e usou como lembrança durante o confinamento. Após a eliminação da sister, Denis deixou uma mensagem para ela dizendo: "Foi tudo lindo! Representou, cantou, dançou, jogou. Só viva e comemore as coisas boas".

Alane também se envolveu com Nizam dentro da casa do "BBB", porém a relação não foi para frente.

Giovanna Pitel



Giovanna Pitel, do 'BBB' 24, com o namorado, Weslley — Foto: Reprodução/Redes sociais

Pitel e o consultor de sistemas Weslley Toledo namoram há dez anos. Depois de sete anos de namoro, decidiram morar juntos e optaram por abrir o relacionamento faz três anos. Ao longo desse período, amadureceram em conjunto e chegaram à conclusão de que abrir a relação seria o melhor caminho, especialmente por serem jovens. Pitel e Weslley se conhecem desde os tempos da escola, sendo ele o primeiro namorado da ex-sister.

Lucas Buda



Camila Moura e Lucas Buda — Foto: Reprodução

Lucas entrou no Big Brother casado com Camila Moura, com quem estava há 15 anos. O casal nunca teve outros relacionamentos antes. No entanto, diante das atitudes de Lucas na casa com a ex-sister Giovanna Pitel, quando Buda flertou com a sister e disse estar gostando dela mesmo casado com Camila, fez com que o público reprovasse a atitude do brother.

Camila então decidiu encerrar o casamento enquanto Lucas ainda estava na casa. Ao expor sua tristeza nas redes sociais e compartilhar sua revolta diante do comportamento do ex-marido no programa, Camila ganhou apoio do público e bombou nas redes sociais. Hoje, ela acumula mais de três milhões de seguidores no Instagram.

Lucas disse que conversou com Camila, mas que ainda não se encontraram pessoalmente por conta do conflito de agendas.

Nizam

O brother entrou na casa solteiro, se envolveu em curto tempo com Alane, mas após sair do programa, surgiram rumores sobre um suposto affair entre ele e a atriz Letícia Spiller. Os dois foram vistos juntos em alguns eventos, como o Carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e o Lollapalooza em São Paulo.

No entanto, o ex-BBB afirmou estar indo com calma na relação com a atriz, e que a primeira interação entre eles nas redes sociais aconteceu após se conhecerem pessoalmente. Por sua vez, Leticia mencionou que pelo menos uma grande amizade poderá surgir dessa relação.

Michel

Michel entrou no reality com planos de se casar com o cabeleireiro Renato Cavalcanti, com quem mantém um relacionamento há cinco anos e meio. Renato foi o primeiro namorado que o ex-BBB apresentou à sua família.

Mc Binn e Giovanna

Do "BBB" para a vida? Parece que sim! Após se envolverem dentro da casa, Mc Binn e Giovanna continuam interessados um no outro aqui fora. Eles têm sido vistos saindo juntos e estão bastante próximos. Binn mencionou que prefere ir com calma e acredita que, se for par

