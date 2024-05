Com o single "Becos e Vielas", Passarinho e o Sistema Brega de Som anuncia álbum de estreia

A- A+

Um encontro entre o tradicional brega recifense e o dub jamaicano. É o que propõe o grupo Passarinho e o Sistema Brega de Som (PSBS), que acabou de lançar, nas plataformas digitais, o single/videoclipe “Becos e Vielas”. O trabalho anuncia o primeiro álbum do grupo, "Brega Dub”, que sairá no dia 29 de maio.

Liderado pelo recifense Passarinho, o PSBS entra em nova fase, onde mescla a sonoridade do brega pernambucano (principalmente em sua estética setentista) a ritmos tradicionais regionais, ao primeiro rock da década de 1960 e ao sistema de som jamaicano, com fortes levadas do dub e reggae.

"Essa mistura sonora dá cama para o PSBS cantar sobre o amor, seja qual for, seja onde esteja, no gole da cachaça, acendendo uma vela ou fazendo uma reza, tudo é fogo. A presença da letra e poesia faz toda diferença quando fala sobre o amor, as dores da ‘gaia’ que sentimentos, as vivências, a noite, o baile e suas doideiras, tudo isso junto numa massa sonora.", explica Passarinho.

“Becos e Vielas”

A música "Becos e Vielas" tem produção musical assinada por Arthur Dossa, outro pernambucano. Congregando a malemolência viajada do dub ao suingue bregueiro, entram certeiras linhas de baixo e de guitarra, enquanto bateria e percussão seguem arranjos de samba duro.

O videoclipe, dirigido por Nicole Gonzales e Guibão, se passa em uma casa erma onde Passarinho, cantor, baterista e idealizador da banda, guarda em segredo sua vida e seus caminhos.

Em um dia comum, o músico solitário caminha para encontrar algum fôlego com seus amigos, se distrair e tocar em um boteco da pequena vila mais próxima, na zona rural da cidade de Monteiro Lobato/SP.

No entanto, no meio do caminho o artista é atropelado. Sua vida para em um instante: dores, surpresas, a felicidade, lembranças de vários momentos e muitas histórias vão surgindo enquanto sua vida lhe escapa entre os dedos.

