SÃO JOÃO 2024 Com o tema "A Evolução do Barro", Caruaru anuncia programação dos festejo juninos de 2024 Anúncio acontece em coletiva na Fundação de Cultura da cidade do Agreste

O pontapé para os festejos juninos em Caruaru, Agreste do Estado, foi dado com o anúncio da programação do São João da cidade em 2024, nesta terça-feira (19), Dia de São José.



Com a presença de artistas locais, da secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula e do prefeito da cidade, Rodrigo Pinheiro, entre outros nomes, os festejos de 2024 vêm com o tema "A Evolução do Barro".



Serão 72 dias de festa, iniciando já neste mês de abril, nomes como Jorge de Altinho, Flávio José, Petrúcio Amorim e Solange Almeida, são alguns dos nomes confirmados.

Programação



São João na Roça









Homenageados

Fernando Dias de Oliveira, conhecido como Lambreta, ex-vereador de Caruaru (1989-2004), será um o homenageado do São João da Roça (em memória).



Ariano Suassuna, também em memória, nos dez anos da passagem do escritor e dramaturgo responsável pelo Movimento

Armorial, será também homenageado na festa.



A artesã Terezinha Gonzaga, Patrimônio Vivo de Caruaru e Mestra do Barro no Alto do Moura, é outra das homenageadas no São João deste ano da cidade.



A bacamarteira Ângela Maria Oliveira também foi agraciada com homenagem na edição deste ano do São João da cidade. Ela integra o 27º Batalhão da Serra dos Cavalos, há 30 anos atuante em Caruaru.



O derradeiro homenageado da festa é Adolfo José, empresário que atua no município há mais de três décadas.



São João na Roça

Os quatro distritos da Zona Rural ganham também polos, assim como ocorreu no São João 2023. E será em Gonçalves Ferreira, uma das localidades, que serão abertos oficialmente os festejos.

Jingle Oficial

Com as vozes de Solange Almeida e de Petrúcio Amorim, o jingle do São João 2024 enaltece a diversidade dos polos de Caruaru durante os festejos, ressaltando a máxima de que a cidade é a Capital do Forró e, portanto, "no mundo todo é o maior".

Identidade Visual e Ações Sustentáveis

Todo material de divulgação dos festejos deste ano, incluindo a identidade visual da festa, foi pensado e produzido por profissionais, moradores de Caruaru. De acordo com o prefeito Rodrigo Pinheiro, "uma grande conquista para a cidade, valorizar os residentes no município".



Outra ação anunciada pelo prefeito da cidade diz respeito a algumas ações previstas para ocorrer durante a festa. Oficinas de fuxico e reaproveitamento de alimentos na Zona Rural, Central de Sustentabilidade e Formação para 150 catadores de recicláveis - um aumento de 50% em relação à edição anterior - integram a programação.

"A Feira de Caruaru"

Onildo Almeida, cantor, compositor e autor do clássico "A Feira de Caruaru"- música conhecida especialmente na voz de Luiz Gonzaga, que gravou o "hino" da cidade do Agreste ainda na década de 1950 - foi uma das presenças aclamadas no evento de anúncio da programação da festa.

Em conversa com a Folha de Pernambuco, em tom de simplicidade, ele se declarou emocionado e sentindo-se um menino forrozeiro na plenitude dos seus 95 anos.

"Eu nem mereço isso tudo. Eu me emociono a cada ano dessa festa, nessa cidade. Estou muito feliz como sempre estive. Depois de tanto tempo de vida, ainda ser lembrado me deixa muito feliz e honrado".

Jorge de Altinho, Simone Mendes, Solange Almeida, Petrúcio, Matheus Fernandes, Priscila Senna, Flávio José, Magníficos, Sandra Sá, Mastruz com Leite, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Edson Gomes e João Gomes.

