BBB23 Octógono como pista de dança e cinturão de campeão integram cenário da festa de Cara de Sapato Festa do Líder desta quarta-feira (1º) anima os confinados, após saída de Gabriel no último Paredão

Ambientado por um octógono, transformado em pista de dança, além de outros itens que remetem a uma arena de lutadores de MMA, a Festa do Líder desta quarta-feira (1º) no BBB23 adentrará a madrugada, sob a liderança de Antonio Cara de Sapato, o dono da festa.

Vestido a caráter, com direito a roupão e cinturão de lutador, Cara de Sapato abriu os trabalhos da noite em meio à euforia dos outros brothers e sisters da casa, que entraram no clima esportivo do MMA.

Antes da festa começar, inclusive, Cara de Sapato "treinou" no Quarto do Líder com Fred, simulando uma luta.



Para a trilha sonora da festa, Cara de Sapato já havia adiantado em conversa na casa, ter escolhido forrós antigos de Mastruz com Leite e Magnifícos, entre outros. Natural de João Pessoa, na Paraíba, o lutador vai matar a saudade do Nordeste ao som de um dos ritmos genuínos da Região.

