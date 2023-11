A- A+

Recife Com oficinas, comidas típicas e karaokê, Bairro do Recife recebe Feira Japonesa neste domingo (26) Programação conta com desfile de cosplay, karaokê, roupas japonesas tradicionais e artes marciais

Neste domingo (26), o Bairro do Recife, na área central da capital pernambuca, recebe a 27º Feira Japonesa, que se realiza nas ruas do Bom Jesus, do Observatório e da Guia, das 10h às 20h.



Este ano, o tema do evento é Kodomo-no-Hi (Dia das Crianças) e Hinamatsuri (Festa das Bonecas, ou Dia das Meninas).



Com acesso gratuito, a feira reúne pratos da culinária japonesa, apresentações artísticas, oficinas e muito mais. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 30 mil pessoas participem do evento.



Há barracas de alimentação, artesanato japonês e anime. A programação também conta com desfile de cosplay, karaokê, roupas japonesas tradicionais e artes marciais.



Ao longo do dia, também são realizadas oficinas de desenho de Mangá, origami, concurso hashi, beads, Ikebana e furoshiki.

A abertura da 27ª edição é com o ritual do "Kagami Wari", que é a quebra da tampa de um barril de saquê, que é distribuído, de forma gratuita, para a população presente.

Participam o cônsul geral do Japão no Recife, Hiroaki Sano, e o presidente da Associação Nordestina dos Ex-bolsistas e Estagiários no Japão (Ambej), Wendes Oliveira.

"Organizar o evento é trazer um pouco da cultura e cooperação do povo japonês para o Brasil", afirmou o organizador da feira, Wendes Oliveira.



Além de celebrar os 27 anos da feira japonesa, o evento comemora a chegada dos primeiros japoneses em Pernambuco, que ocorreu há 105 anos - registros históricos mostram que Asanosuke Gemba foi o primeiro japonês a se estabelecer em terras pernambucanas, em 1918.

A 27º Feira Japonesa é produzida pela Anbej, com apoio do Consulado Geral do Japão no Recife, da Associação Cultural Japonesa do Recife (ACJR) e da Prefeitura da capital pernambucana.

