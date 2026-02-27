A- A+

Famosos Com pai preso, Duda Freire já foi apontada como affair de Virginia e mudou radicalmente o corpo Namorada de 'parça' de Vini Jr, influenciadora digital, de 20 anos, se submeteu a uma série de procedimentos estéticos recentemente

O nome da influenciadora digital Duda Freire, uma das amigas mais próximas de Virginia Fonseca, ganhou destaque nas redes sociais, nesta sexta-feira (27), após a prisão de Dyogo Hilario Tocafundo, pai da moça. O goiano, de 46 anos, é acusado por tráfico de drogas e foi localizado por agentes da Polícia Militar em casa, na capital goiana, em cumprimento a um mandado de prisão definitivo.

Mas, afinal, quem é Duda Freire?

Influenciadora digital com quase três milhões de seguidores no Instagram, a jovem de 20 anos começou a produzir conteúdo nas redes sociais na adolescência, aos 15 anos. De lá pra cá, ganhou fama na internet ao expor banalidades da própria vida — viagens, maquiagens, festas, compras...

Estudante de marketing, Duda se define atualmente como "modelo" e ganha a vida realizando trabalhos de publicidade para marcas e compartilhando, é claro, um sem-número de fotos, vídeos, "dancinhas" e Stories acerca de futilidades pessoais, entre as quais viagens e treinos de musculação.

No feed da moça, não faltam imagens em que ela mostra o corpo. Fotos em que aparece de biquíni são as mais frequentes. Ao longo dos últimos anos, aliás, Duda remodelou a forma física por meio de uma série de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Em 2025, realizou um implante de silicone nos seios e celebrou o resultado ao dizer, nas redes, que estava com "peitos novos".





Fotos antigas, datadas de 2018, entregam que o nariz da jovem também passou por modificações por meio de uma rinoplastia. Com lábios bem mais finos na adolescência, Duda se submeteu igualmente ao preenchimento labial.

Antes e depois de Duda Freire

Duda Freire ganhou maior projeção após uma associação entre o seu nome e Virginia Fonseca. Em 2025, surgiram rumores de que as amigas recém-solteiras estavam tendo um caso amoroso. O motivo seria o término, há um mês, de Virginia com Zé Felipe e o de Duda com João Victor, melhor amigo do sertanejo. Tudo na mesma época. E com as duas viajando juntas, a imaginação de fãs e seguidores foi abastecida com sucesso.

As duas logo desmentiram qualquer chance de affair. Mas continuaram a abastecer as redes sociais com muitas fotos em que apareciam juntas. E estreitaram, cada vez mais os laços de amizade, como já ressaltaram. No último aniversário de Duda, por exemplo, Virginia decidiu "mimar" a amiga presenteando-a com uma bolsa e um óculos de sol da marca Prada, avaliados em cerca de R$ 15 mil.

Após a separação em momentos praticamente simultâneos, cada uma delas encontrou um novo amor num terreno parecido. Sim, Duda Freire é namorada hoje de Felipe do Gordo, antigo "parça" e empresário do jogador Vini Jr, que vem a ser atual namorado de... Virginia.

Entre as preferências de Duda em sua rotina, como ela já listou, estão "dormir", "assistir a streaming", "treinar todo santo dia", o que confere a ela um abdômen trincado, "fazer compras", "ir a festas" e "viajar". Na lista do que menos curte, estão "cozinhar" e "ler". "Gostava, mas o meu TDAH não permite."

O que aconteceu com o pai de Duda Freire?

O pai da influenciadora digital Duda Freire foi preso na última quinta-feira (26), em cumprimento a mandado de prisão definitivo por tráfico de drogas. Dyogo Hilario Tocafundo foi localizado pela Polícia Militar no Setor Marista, bairro nobre da capital goiana.

A prisão foi realizada após trabalho de inteligência da corporação, com base em informações repassadas pela Agência Local de Inteligência. Segundo a PM, o mandado estava em aberto desde julho de 2025 e já constava no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

De acordo com a polícia, a condenação transitou em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de recursos. A pena deverá ser cumprida em regime fechado. Após a abordagem, Dyogo foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Goiânia.

Conforme informações do tenente Valter José de Almeida, Dyogo possui diversas passagens por tráfico de drogas no estado de Goiás. Segundo a corporação, ele atuava desde 2008 na comercialização de entorpecentes.

— Estava escondido no Rio de Janeiro e já tem um ano que o mandado de prisão dele estava em aberto — explicou o tenente.

Ainda de acordo com a PM, o investigado operava no modelo conhecido como "delivery" de drogas, modalidade na qual a substância é entregue diretamente ao consumidor, após pedido prévio. A atuação teria como foco regiões de maior poder aquisitivo da capital.

