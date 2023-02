A- A+

Música Com participação de Almir Rouche, Pecinho Amorim lança frevo de Petrúcio e Novinho da Paraíba "Olinda, Recife" é um frevo com influência de Moraes Moreira em celebração ao Carnaval das duas cidades

Para homenagear o Carnaval de Recife e Olinda, o cantor Pecinho Amorim lançou, nas plataformas de música e no Youtube, um frevo composto por seu pai Petrúcio Amorim, em parceria com Novinho da Paraíba. Com forte influência de Moraes Moreira, "Olinda, Recife" ganha agora uma nova versão nas vozes de Pecinho e Almir Rouche.

"Inclusive tem um fato curioso. Painho participou de um concurso de frevo e essa música não foi classificada porque acharam ela um frevo baiano. Realmente ela tem mesmo uma referência de Moraes Moreira que ele gosta muito", explica Pecinho.

O artista atualmente está gravando algumas músicas no estúdio Somax. Depois do Carnaval ele promete lançar um forró gravado nessa nova leva de produções.

Em relação à participação especial nessa faixa, o artista explica que tem uma relação com o convidado para além dos palcos."Almir foi a primeira pessoa que pensei quando imaginei alguma participação no frevo. Já joguei muita bola com ele e me conhece desde pequeno. Ele topou na hora! E como digo na música, é uma referência para todos nós.", elogiou.



Ouça "Olinda, Recife":

