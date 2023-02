A- A+

Carnaval 2023 Com participação de Papangus de Bezerros, Turma da Jaqueira Segurando o Talo sai neste sábado (11) Troça volta a alegrar ruas do entorno da Fundação Joaquim Nabuco

O Carnaval volta a animar os foliões depois de dois anos e, neste sábado (11), será a vez do "Turma da Jaqueira Segurando o Talo" sair às ruas novamente, para sua 37ª edição.

A concentração está marcada para começar às 10h no campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

A grande novidade do desfile deste ano da troça será a participação especial dos Papangus de Bezerros. Um grupo de 30 papangus vai abrir o cortejo da troça.

A programação conta com a participação das orquestras Veneza Brasileira e Arrecifes Frevo Orquestra, além das apresentações do Maracatu Rural Cruzeiro do Forte e dos tradicionais blocos líricos Boêmios da Boa Vista, Eu Quero Mais e Cordas e Retalhos.

Os trios terão nomes da música como Novinho da Paraíba,Silvana Salazar, Marquinhos Balada, Eduardo Moreno e Lêdo Rossi e as bandas Beleza Pura, Luará, Kebraenw e Farra das Poderosas. Entre os homenageados deste ano, o cantor e compositor Rogério Rangel e o cantor Eduardo Moreno.

“A procura por informações sobre o carnaval da troça e suas atrações tem sido enorme, o que assegura um grande Carnaval, principalmente após esses dois anos sem folia. Os pernambucanos estão ansiosos e vamos fazer uma grande festa”, destaca Edson Bezerra, o presidente do Turma da Jaqueira Segurando o Talo.

“Em anos anteriores trouxemos os Caretas de Triunfo, o Homem da Meia Noite, a Folia de Bois de Arcoverde, os Caiporas e o Bloco Lira da Tarde, de Pesqueira. Sempre buscamos trazer os grandes blocos, trazer a representação da cultura pernambucana para essa festa, que é do povo”.

Percurso e estrutura

A Turma da Jaqueira Segurando o Talo sairá com o desfile das orquestras e blocos pela avenida Dezessete de Agosto, seguindo para a Rua Dr. Seixas, Rua Luiz Guimarães e a Rua dos Arcos.

Ao retornar pela avenida Dezessete de Agosto, na esquina do Real Botequim, os foliões vão se juntar aos oito trios elétricos que darão continuidade ao cortejo até Apipucos, encerrando a festa na Rua Apipucos, em frente a casa de recepção Arcádia.

