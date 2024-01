A- A+

CULTURA Com participação de Sarajane, banda Som da Terra se apresenta no Recife nesta quinta (4) Evento faz parte da programação da primeira edição do ano da "Quinta do Galo"

A primeira edição de 2024 da "Quinta do Galo" acontece nesta quinta-feira (4), com apresentação da banda Som da Terra e participação especial da cantora Sarajane, além de outros artistas convidados. O evento acontece na sede do Galo da Madrugada, no Palácio Enéas Freire, localizado no bairro de São José, área central do Recife, a partir das 19h.

A banda, que tem 48 anos de estrada, promete levar para o público uma coletânea com os seus maiores sucessos, como "Xô, Xô Mané", que fala sobre a volta do Galo da Madrugada e do combate ao assédio no carnaval. Em ritmo de frevo, a canção foi a aposta do grupo para o carnaval 2023 e, devido ao sucesso, continua sendo para o de 2024.

Sarajane, cantora baiana. - Foto: Divulgação

Os ingressos variam entre R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas) e podem ser adquiridos na sede do bloco ou no site Bilheteria Digital.

Além de Sarajane, sobem ao palco junto à banda Som da Terra, Karla Karola, Nanda Mello, Thalita, Aynnã Oliveira e Juliana Santos. Estão marcadas ainda apresentações de grupos multiculturais, palhaços mascarados, maracatu rural (baque solto), maracatu de baque virado, caboclinhos, passistas de frevo e blocos líricos.

