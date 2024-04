A- A+

MÚSICA Com participação de Zélia Duncan, Almério estreia show de "Nesse Exato Momento" no Recife Estreia nacional da turnê do álbum, recentemente lançado nas plataformas digitais, será nesta quinta-feira (2), no Teatro do Parque

Lançado para o universo, musical inclusive, será nesta quinta-feira (2), no palco do Teatro do Parque, área central do Recife, que o cantor e compositor pernambucano Almério vai desaguar "Nesse Exato Momento" (Deck) - disco recentemente disponibilizado nas plataformas digitais, com estreia nacional em show pelas bandas de cá da capital pernambucana.



A apresentação vai contar com participações de Martins, Lucas dos Prazeres e da carioca Zélia Duncan - parceira (e fã) declarada de Almério, e que assina canções no álbum, incluindo a faixa homônima que dá título ao trabalho, ao lado de Juliano Holanda, diretor musical e produtor do disco, e que estará também no palco.



Os ingressos custam a partir de R$ 80 no Sympla e na bilheteria do teatro.

"É como estou me sentindo 'nesse exato momento'. Como as coisas à minha volta estão acontecendo, 'nesse exato momento'. A sonoridade que eu quero com a minha banda", contou Almério, em conversa com a Folha de Pernambuco na ocasião do lançamento do álbum, o quarto trabalho de estúdio.





Sobre dar o pontapé da turnê, 'em casa', Almério ressalta ser o Teatro do Parque uma espécie de santuário, por onde também ele vai rever amigos e celebrar existências.



"Sempre gosto de começar turnê, estreia de show, um novo projeto por Pernambuco. Aqui é termômetro, é onde está o público que me elegeu, me deu voz, me ama, tem minha dedicação inteira.



E o Teatro do Parque é um santuário, lugar confortável de intimidade e afeto (...) onde revejo amigos, celebro e exalto nossas existências, onde tudo faz sentido", ressalta.

E para além do protagonismo em palco com um disco que o apresenta em seu momento mais festivo, Almério também assina a direção artística do show, arrematando o zelo sobre um trabalho que preza pelo diálogo entre as faixas.

"Cada uma delas conversa entre si, existe uma sequência lógica que conta a (minha) história. Fiz várias para chegar na que foi para o disco. Isso recai muito sobre o que o artista quer dizer", explica".



Escreva a legenda aqui



"Vai ter muito de mim, participo de tudo, opino em tudo, uma dosagem forte de tudo que venho sentindo, absorvendo e aprendendo nessa estrada de sonho e de arte", enaltece o artista de Altinho, Agreste do Estado.

Um passeio pela trajetória

Para o show, as faixas de "Nesse Exato Momento" ganham destaque - inclusive com "Quero Você" que, decerto, será um dos momentos de êxtase da plateia.



A composição, de Almério e da caruaruense Isabela Moraes, é trilha da global "Renascer", com o artista pernambucano dividindo os vocais com Maria Bethânia.





Mas canções de outros álbuns também devem passear pelo repertório da noite.



"É minha apresentação mais latente e pulsante", garante Almério, que sobe ao palco acompanhado de Ítalo Sale (guitarra), Roge Victor (baixo), Rapha B (bateria), Nilsinho Amarante (trombone), Nino Alves (percussão) e Emanoel Barros (trompete).

Serviço

Estreia de "Nessa Exato Momento", de Almério

Quando: Quinta-feira (2), 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla e bilheteria do teatro

Informações: (81) 9 9488-6833

Veja também

RAINHA DO POP Madonna já se declarou para Caetano Veloso e pediu abraço em vinda ao Brasil