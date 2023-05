A- A+

RECIFE Forrozão do Galo terá homenagem a Reginaldo Rossi; confira a programação completa Prévia junina do maior bloco de Carnaval do mundo chega à 13ª edição

O São João 2023 no Recife acabou de ficar mais animado. O Forrozão do Galo, prévia junina do maior bloco de Carnaval do mundo, chega à sua 13ª edição este ano e, nesta quarta-feira (17), divulgou a sua lista de atrações, com nomes da cena pernambucana e nacional, como Joelma, Michelle Melo e Conde Só Brega.

O Forrozão do Galo ocorre nos dias 2 e 3 de junho, a partir das 19h, na Praça Sérgio Loreto, no Centro do Recife, e será aberta para o público. Entre as atrações.



O evento contará com homenagens a Reginaldo Rossi, que completaria 80 anos em 2023. O cantor Gustavo Travassos, que se apresentará no dia 2 de junho dividirá o palco com os convidados Silvério Pessoa, Nega do Babado e Dany Miler para celebrar a vida do eterno Rei do Brega.



A principal atração do Forrozão do Galo será a paraense Joelma, que retorna ao Recife para as festividades juninas. A artista de apresentará no dia 3 de junho, a partir das 20h. Será a oitava vez que a artista subirá ao palco do Forrozão do Galo.



Serão oito artistas animando o evento em cada noite. O Forrozão do Galo contará com atrações como cortejo junina, trios elétricos, cidade cenográfica, bonecos gigantes, entre outros.

"O Forrozão do Galo começou como uma coisa despretensiosa. Tocávamos um forrozinho pé-de-serra aqui pelos lados. Mas, com o tempo, foi evoluindo e crescendo cada vez mais. É o maior evento junino de Recife graças aos artistas da região, tanto os pernambucanos, quantos os que vêm de fora. Esse é o caso de Joelma, que, apesar de ser paraense, a gente considera pernambucana e está aqui com a gente", comentou o presidente do Galo, Rômulo Menezes.

A estrutura montada pelo Forrozão do Galo para a cidade cenográfica contará, pela primeira vez, com uma Casa Cultural, expondo obras de artistas locais. Além disso, o espaço montado terá um Polo Gastronômico composto por 25 barracas.

Rômulo Menezes reafirmou ainda a importância das festividades para o comércio de Recife: "O Forrozão do Galo é muito importante para o comércio e economia do Recife. Serão diversas barracas na Praça, movimentando o comércio local", observou ele.

Michelle Melo, uma das principais atrações do Forrozão do Galo 2023, se apresentará no palco no dia 2 de junho. "O Galo é muito importante para as comunidades, porque ele vem de dentro das comunidades e é feito para elas. E o Brega é justamente isso, é da periferia. Estou muito feliz por fazer parte das atrações", revelou.

Confira a lista completa de atrações musicais:

Dia 2 de junho (sexta)



Palco:

Gustavo Travassos (homenagem a Reginaldo Rossi; convidados: Silvério Pessoa, Nega do Babado e Dany Miler);

Michelle Melo;

Conde Só Brega;

Forró do Mundo

Trios elétricos:

Fabiana Pimentinha;

Ivan Gadelha;

Asas das Américas (trios elétricos)

Dia 3 de junho (sábado):



Palco:

Maestro Forró;

Josildo Sá;

Loirão;

Joelma.

Trios elétricos:

Benil;

Banda Inove;

Asas da América.

