SHOW Com previsão de 1,6 milhão de pessoas, show de Lady Gaga em Copacabana pode superar seu recorde Mega-apresentação no Rio pode reunir um público 21 vezes maior que o de 2022, na França, seu maior até hoje

Lady Gaga está prontíssima para bater seu recorde de público em um show — e isso pode acontecer aqui mesmo, em terras brasileiras. Já chamada de “Mayhem on the beach”, em referência ao álbum mais recente, a mega-apresentação da cantora americana, marcada para o próximo dia 3 de maio, um sábado, nas areias da Praia de Copacabana, tem expectativa de reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas (os little monsters, claro). Até agora, o maior público da artista havia sido registrado na França, em julho de 2022.

O show esgotado da turnê “Chromatica Ball” levou 76 mil pessoas ao Stade de France, em Paris. Dez anos antes, aliás, ela já havia levado cerca de 70 mil de fãs ao mesmo evento, durante a tour de “Born this way”, um de seus álbuns mais famosos.





O show que se espera para o Rio de Janeiro, caso o número se confirme, pode reunir um público 21 vezes maior que o recorde anterior da cantora. Para se ter uma ideia deste número, Madonna — que também realizou uma apresentação histórica nas areias de Copacabana, em maio do ano passado — atraiu aproximadamente 1,6 milhão de pessoas, segundo a estimativa divulgada pela Riotur.

O evento na capital fluminense faz parte da iniciativa “Todo mundo no Rio”, que busca transformar a cidade em um polo de grandes espetáculos internacionais. A expectativa é que o show da artista, que só passou pelo Brasil uma vez, em 2012, injete cerca de R$ 600 milhões no município.

Caso a cantora repita, ou faça algo semelhante, à performance do Coachella, realizado neste mês de abril, os fãs podem esperar músicas icônicas de Gaga, como “Bad romance”, que encerrou a apresentação no festival americano, “Born this way” e “Judas”. Além disso, canções do novo álbum, como “Vanish into you”, “The beast”, “Abracadabra” e “Disease” também fizeram parte da setlist, que reuniu 20 obras da artista.

No entanto, alguns hits ficariam de fora, como “Applause”, “Telephone”, “Just dance” e “Perfect illusion". Isso porque a cantora não incluiu nenhuma faixa dos álbuns “Artpop”, “Joanne” e “Chromatica”.

