CINEMA Com problemas de visão, atriz Judi Dench se aposenta dos palcos Um dos mais importantes nomes do teatro britânico, ela ficou famosa como a chefe de James Bond nos filmes de 007

Judi Dench afirmou que se aposentou do cinema por causa de um problema de visão. Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pela interpretação da Rainha Elizabeth I no filme "Shakespeare Apaixonado", a atriz foi questionada sobre papéis futuros quando compareceu a um evento em Londres, no fim de semana.



"Não, não, eu nem consigo enxergar!", disse Dench, famosa por interpretar M, a chefe do serviço secreto britânico em sete filmes da franquia "007", de 1995 a 2012.

Dench, de 89 anos, tem degeneração macular, que afeta sua visão e, como consequência, seu trabalho como atriz. Em 2022, ela afirmou ao apresentador Louis Theroux o quanto a condição a afeta: "Não quero me aposentar. Não estou fazendo muito no momento porque não consigo ver. É ruim", disse.



No ano passado, Dench afirmou ao jornal Sunday Mirror que estava tentando encontrar soluções para seguir atuando. "Não consigo ver em um set de filmagem e não consigo ler. É difícil em um papel mais longo, ainda não encontrei um jeito".

Os últimos papéis da atriz foram em "Belfast" (2021), filme de Kenneth Brannagh que lhe valeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante; "Allelujah", adaptação de Richard Eyre para a peça de Alan Bennett, e uma participação especial em "Spirited", longa de 2022.

Judi Dench tem uma das carreiras mais bem-sucedidas nas artes dramáticas britânicas nos séculos XX e XXI. Tem seis Bafta como Melhor Atriz e um total de 14 indicações ao principal prêmio do cinema britânico; foi indicada ao Oscar sete vezes, cinco como Melhor Atriz, e tem uma vitória como Atriz Coadjuvante; tem dois prêmios do Sindicado dos Atores e dois Globos e Ouro. No teatro, onde é reverenciada, tem seis Olivier, o principal prêmio britânico nos palcos, e dois Tony Awards.

Em 1998, foi condecorada pela Rainha Elizabeth II com o título de Dama do Império Britânico (DBE, na sigla em inglês), pelos serviços prestados às artes do espetáculo.

