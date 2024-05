A- A+

MÚSICA Com problemas vocais, Bruce Springsteen adia shows de turnê europeia Por recomendação médica, 'The Boss' fará uma pausa de dez dias em suas atividades

Bruce Springsteen adiou três shows de sua turnê europeia a pedido de seu médico. O músico, que já tinha reagendado o show que faria no sábado (25) em Marselha, vai remarcar também as apresentações que faria em Praga, nesta terça (28), e em Milão nos dias 1 e 3. As novas datas ainda serão anunciadas.

Springsteen anunciou que seu médico determinou que ele deve pausar as apresentações por ao menos dez dias por causa de "problemas vocais".

"Bruce está se recuperando confortavelmente, e ele e a E Street Band estão ansiosos para retomar sua altamente bem-sucedida turnê europeia em estádios no dia 12 de junho em Madrid, no magnífico Civitas Metropolitan", diz comunicado nas redes do músico.

Em setembro de 2023, Springsteen adiou diversas datas de sua turnê pelos EUA por causa de um úlcera péptica e concluiu o braço americano de sua turnê global no início deste ano.



Os problemas vocais têm atormentado o músico na temporada europeia. e o próprio Springsteen mencionou os problemas vocais na semana passada, quando foi homenageado em Londres no Ivor Awards.

Veja também

100 anos APL homenageia o acadêmico José Nivaldo em seu centenário