Com quatro filhos, Kim Kardashian revela dificuldades em ser mãe solo

Aos 43 anos, Kim Kardashian revelou, em um episódio de The Kardashians, reality show que segue o dia a dia de sua família, como o fato de ser uma mãe solo gera dificuldades em sua vida. A ex de Kanye West, o pai de seus quatro filhos, contou que quase não tem tempo para cuidar de si mesma.



"Sou mãe solteira de quatro filhos, e isso é uma loucura. Quando penso que tenho dois minutos só para lavar o cabelo... ‘mãe!’... eles abrem a porta do chuveiro", disse a empresária e influenciadora. Ela continua narrando que seus filhos parecem saber quando ela não deve ser interrompida para assim fazer. "Sinto que meus filhos têm um radar e sabem que estou fazendo algo realmente importante", disse.

Ao contrário do que se pode pensar, o fato de ser bilionária não impediria que sua casa estivesse sempre um caos. "Fiz uma entrevista pelo Zoom em casa com todos os meus filhos batendo na porta, apenas gritando. E eu estava literalmente me escondendo num banheiro com a porta trancada. E pensei, ‘Não posso acreditar nisso’", explicou. Quero dizer, posso acreditar. Estou aberta a tudo neste momento porque não posso viver assim. Perdi a paciência, e esse era o meu superpoder, ser calma e paciente. Às vezes fica um pouco intenso", continuou.



A modelo também afirmou que gostaria de ser um pouco mais durona, como sua irmã Khloé. "Não sei por que não consigo ser super rígida. Nenhum dos meus pais era rígido. Khloé é muito melhor nisso", afirma. "Acho que também não quero lidar com as lamentações e as lágrimas de não (as crianças) conseguirem o que querem."



Além disso, Kim, que ficou famosa após uma sex tape vazada e, logo em seguida, por estrelar um programa ao lado de sua família, relatou como os filhos fazem para conseguir convencê-la a terem o que querem. "Eles sabem quando me enganar e quando começar com as lágrimas", conta.

