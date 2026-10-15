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Famosos Com quem Sean 'Diddy' Combs teria brigado antes de sofrer traumatismo craniano na prisão? Rapper foi levado a um hospital em Nova Jersey após se ferir na cadeia; versões sobre as circunstâncias do episódio são divergentes

Sean ‘Diddy’ Combs, de 56 anos, teria sofrido um traumatismo craniano após uma briga com o traficante jamaicano Christopher ‘Dudus’ Coke, segundo fontes ouvidas pelo site TMZ. O rapper foi levado de ambulância a um hospital em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na manhã de sábado (10), após se ferir enquanto cumpria pena na prisão federal de Fort Dix.

De acordo com o TMZ, Coke estaria irritado com o suposto tratamento privilegiado recebido por Diddy na unidade prisional. A insatisfação teria aumentado após uma reportagem da NBC News sobre as condições do rapper na cadeia, que incluiriam acesso a um celular e a outros benefícios incomuns. Segundo as fontes, a denúncia teria provocado operações de fiscalização e a apreensão de aparelhos de comunicação de detentos.

Versões divergentes sobre o ferimento

A causa da lesão, porém, não foi confirmada oficialmente. Uma fonte ouvida pelo Page Six afirmou que Diddy bateu a cabeça no beliche superior da cama. Segundo relatos citados pela imprensa americana, ele estava consciente e falando quando retornou à prisão. Seu representante, Juda Engelmayer, disse ao Daily Mail que não tinha como verificar as informações de forma independente e afirmou que a prioridade era a saúde do artista.

Coke, apontado pelas fontes como possível envolvido no episódio, foi condenado nos Estados Unidos, em 2012, a 23 anos de prisão por crimes relacionados ao tráfico de drogas e de armas. Ele liderou a gangue jamaicana Shower Posse, que atuava no tráfico de drogas para os Estados Unidos.

Diddy cumpre pena após ter sido condenado por duas acusações de transporte de pessoas para fins de prostituição. Ele foi absolvido das acusações mais graves de tráfico sexual e conspiração para extorsão. Segundo registros do Departamento Federal de Prisõe, sua libertação está prevista para 2 de março de 2028, após uma alteração na data inicialmente estimada.

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