Com possibilidade de Recife na rota, Xande de Pilares inicia turnê do disco em que celebra Caetano

Xande de Pilares vai cantar Caetano País afora a partir de junho, quando estreia em turnê o disco que celebra o cantor e compositor baiano.



E será na capital mineira o start de um dos trabalhos mais aclamados de 2023, com o respaldo, inclusive, das lágrimas emocionadas do homenageado ao sambista carioca.



"Eu tinha acabado de colocar a voz na música. Quando entrei no estúdio, vi Caetano chorando, Paula (casada com Caetano), chorando, Pretinho (da Serrinha) chorando, eu quase chorando. Aí chorou todo mundo", contou Xande em entrevista ao Fantástico, à época.



Recife em negociação

"Xande Canta Caetano" e sob a direção musical de Pretinho da Serrinha, passará ainda por Salvador (BA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Vitória (ES) - as primeiras cidades oficialmente anunciadas para receber o show do disco lançado em agosto do ano passado.



Para a capital pernambucana ainda não tem data confirmada, mas de acordo com a assessoria do artista, "a ideia é fazer também em Recife, porém ainda não há nada oficial. Há algumas negociações com produtores locais".

O Jeito de Cantar de Xande

Lançado nos primeiros dias de agosto de 2023, o álbum traz o "jeito de cantar" de Xande, como o próprio Caetano ressaltou ter se apaixonado, no mesmo bate-papo ao programa global.



"Esse cara [Xande], eu ouvi ele cantar e já me apaixonei pelo jeito. Aí, quando chegou perto de eu fazer 81 anos, vieram com essa conversa de que ele ia gravar um disco com minhas músicas. Eu fiquei emocionado já antes”, contou o baiano.





Dias depois do lançamento, o trabalho do artista do Morro do Turano, Zona Norte do Rio de Janeiro, alçou o topo da plataforma digital Spotify, ocupando a nona posição no ranking mundiall dos álbuns estreantes daquele final de semana - o chamado "Top Albuns Debut Global" .



"Luz do Sol", "Tigresa" e "Alegria, Alegria", entre outras, integram as faixas do disco harmoniosamente levado pelo batuque de um dos grandes bambas do samba nos últimos tempos.





