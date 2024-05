A- A+

REGIONALIDADE Com referências do forró pernambucano ao rock americano, Mago de Tarso lança novo single Cantor faz crítica à representação estereotipada do Nordeste em seu novo trabalho

Seguindo a tradição de valorizar a cultura pernambucana em seus trabalhos, o cantor Mago de Tarso lançou nessa sexta-feira (24) o single “Sotaque de Novela”, uma crítica sociocultural carregada de bairrismo e referências.

Com as recentes polêmicas sobre a representação do povo nordestino na teledramaturgia, o pernambuco usa a nova música como crítica, buscando mostrar a verdadeira identidade do Estado, indo de encontro ao cenário de seca e sotaque estereotipado frequentemente mostrado nas produções televisivas.

No clipe, Mago conta a história de um rapaz pernambucano que mostra o município de Petrolina, no Sertão, a uma menina do Sudeste, desmistificando a imagem preconceituosa do seu par romântico na trama.

Além de elementos do Manguebeat, sempre presentes nos projetos do cantor, Mago mistura características do rock, com analogias a banda americana Slipknot.

A referência ao Movimento é utilizada tanto na composição quanto no figurino, destacado a influência do grupo nordestino Nação Zumbi - nome de peso da cena musical do Estado, que junto à banda Sepultura inspirou projetos internacionais, revolucionando a forma de fazer rock.

Forrobodó

Pensando em aumentar o repertório para as festas juninas que se aproximam, o forró também é representado no trabalho de Mago, com o sample da música “Esperando na Janela” de Targino Gondim, além de referências de outras músicas do gênero em sua composição, como “Tareco e Mariola”, composição de Petrúcio Amorim.

Com o bairrismo forte e a vontade de valorizar a cultura de Pernambuco, Mago de Tarso vem conquistando espaço na cena musical brasileira.

Recentemente o cantor divulgou um dos seus projetos futuros, uma parceria com o rapper carioca Major Rd. Na música, que será lançada no próximo dia 30, o carioca usa um sample de Luis Gonzaga.

Seguindo os caminhos de Chico Science, misturando ritmos e revolucionando gêneros musicais, “Sotaque de Novela”, assim como todas as produções de Mago de Tarso, é definida pelo cantor como um manifesto cultural que busca cada vez mais fortalecer a imagem do estado multicultural que é Pernambuco.



