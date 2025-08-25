Seg, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda25/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GRAVIDEZ

Com revelação intimista, Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem sexo do bebê; veja

Momento foi registrado e postado nas redes sociais pelo casal que está junto desde 2016

Reportar Erro
Camila Queiroz anunciou em julho que está grávida de Klebber ToledoCamila Queiroz anunciou em julho que está grávida de Klebber Toledo - Foto: Instagram/Reprodução

Com pouco mais de 6 meses de gravidez, a atriz Camila Queiroz revelou, nesta segunda-feira (25), o sexo do bebê que aguarda. Grávida do também ator Klebber Toledo, Camila postou o momento da descoberta nas redes sociais.

O vídeo mostra a revelação escolhida pelo casal. Em celebração intimista, os atores descobriram o sexo do bebê por meio da cor do recheio de um bolo escolhido para o momento especial. 

Leia também

• Entenda como atriz está grávida do marido que morreu há 10 anos

• Mariana Rios grávida: entenda como funciona a fertilização in vitro

Com tom rosa, o bolo revelou que os atores aguardam a chegada de uma menina.

"Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você…. Todo amor e proteção do mundo", declararam os pais.

Confira o momento da descoberta:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Celebração em dose dupla
Além da descoberta do sexo da criança, os atores também celebraram os sete anos de casados. O casal, que se conheceu durante a gravação da novela "Êta Mundo Bom!", está junto desde 2016.

No entanto, a união foi oficializada em 2018, durante celebração para amigos e convidados em São Paulo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter