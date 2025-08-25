Com revelação intimista, Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem sexo do bebê; veja
Momento foi registrado e postado nas redes sociais pelo casal que está junto desde 2016
Com pouco mais de 6 meses de gravidez, a atriz Camila Queiroz revelou, nesta segunda-feira (25), o sexo do bebê que aguarda. Grávida do também ator Klebber Toledo, Camila postou o momento da descoberta nas redes sociais.
O vídeo mostra a revelação escolhida pelo casal. Em celebração intimista, os atores descobriram o sexo do bebê por meio da cor do recheio de um bolo escolhido para o momento especial.
Com tom rosa, o bolo revelou que os atores aguardam a chegada de uma menina.
"Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você…. Todo amor e proteção do mundo", declararam os pais.
Confira o momento da descoberta:
Celebração em dose dupla
Além da descoberta do sexo da criança, os atores também celebraram os sete anos de casados. O casal, que se conheceu durante a gravação da novela "Êta Mundo Bom!", está junto desde 2016.
No entanto, a união foi oficializada em 2018, durante celebração para amigos e convidados em São Paulo.