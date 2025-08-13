A- A+

cinema Com Robert Pattinson e Jennifer Lawrence, "Morra, Amor" ganha data de estreia; assista ao trailer A premiere do filme aconteceu na edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes

Por trás de dramas contemporâneos aclamados pela crítica como "Precisamos Falar Sobre Kevin" e "Você Nunca Esteve Realmente Aqui", Lynne Ramsay terá seu novo longa, "Morra, Amor", conta com Robert Pattinson ("Crepúsculo", "O Batman") e Jennifer Lawrence ("Jogos Vorazes" e "O Lado Bom da Vida") nos papéis dos protagonistas.

Baseado no romance homônimo da argentina Ariana Harwicz, a história se passa em uma área rural remota e retrata a luta de um casal lutando contra a depressão pós-parto.

A premiére do filme aconteceu na edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes, em maio. O serviço por assinatura de filmes Mubi tem os direitos do longa que passará por uma exibição nas telonas em 7 de novembro mundialmente. Mas no Brasil, "Morra, Amor" chega aos cinemas no dia 20 de novembro.

O elenco também conta com Sissy Spacek, LaKeith Stanfield, Nick Nolte, Gabrielle Rose e Clare Coulter. Assista ao trailer completo:

