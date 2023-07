A- A+

CINEMA Com Rodrigo Santoro, filme do pernambucano Gabriel Mascaro encerra filmagens na Amazônia; veja fotos "Outro Lado do Céu" tem trama distópica ambientada no Norte do Brasil

As filmagens de “Outro Lado do Céu”, próximo filme do diretor pernambucano Gabriel Mascaro (“Divino Amor”, “Boi Neon”), chegaram ao fim no último final de semana. O longa-metragem foi rodado na Amazônia e conta com nomes como Rodrigo Santoro e Tainá Müller no elenco.

“Fim de filmagem e lá vai o meu agradecimento apaixonado ao elenco de Manaus. Foram quase 40 talentos incríveis que tive o privilégio de dirigir. Meu muito obrigado por estarem por inteiro, de corpo e alma, nesse filme”, escreveu o diretor, neste domingo (30), em seu Instagram.

Macaro ainda compartilhou em sua página na rede social imagens dos bastidores das gravações e de parte da equipe envolvida no projeto. Rodrigo Santoro já vinha publicando registros de sua passagem pelo estado do Amazonas, onde esteve acompanhado pela esposa, Mel Fronckowiak, e pela filha.



“Nos últimos dias estive mergulhado no ‘Outro lado do céu’, novo filme de Gabriel Mascaro. Além de ser um diretor que eu admiro e com quem sempre quis trabalhar, o convite pra mergulhar nesse Brasil da Amazônia, do Rio Negro, do coração da floresta foi um verdadeiro presente”, relatou o ator.

“Cadu, minha personagem, me permitiu viver isso. O lugar aqui é maior do que tudo e, absolutamente imerso, tive a sensação de que isso potencializou o nosso trabalho, a nossa entrega. Espero que vocês gostem”, complementou.

“Outro lado do céu” é, assim como “Divino Amor”, uma distopia criada por Mascaro. Na trama, um plano de retomada econômica faz o governo brasileiro criar um sistema de isolamento compulsório para idosos acima de 80 anos, confinando-os em uma colônia.

Teca, uma moradora de 77 anos do vilarejo de Muriti, na Amazônia, é surpreendida com o anúncio da redução da idade, incluindo sua faixa etária. Acuada, ela resolve fazer uma intrigante jornada escondida dos oficiais em meio a rios, barcos e ao submundo para tentar, de maneira clandestina, realizar seu último sonho: passear de avião.

