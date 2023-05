A- A+

Televisão Com segunda temporada engatilhada, a série de humor "Encantado's" chega à tevê aberta História gira em torno dos irmãos Olímpia e Eraldo, que herdaram do pai um supermercado e uma escola de samba da Série D do Rio de Janeiro

A passos largos, o streaming vai invadindo a rotina do público. Ainda assim, o alcance da tevê aberta segue soberano e com uma grande importância em números e repercussão. Após ver “Encantado’s” ser lançada no Globoplay em novembro do ano passado, as autoras Renata Andrade e Thaís Pontes celebram uma nova etapa da série de humor. A produção, que já tem uma segunda temporada em gravação, estreia na grade da Globo a partir do próximo dia 2 de maio.

A chegada à tevê aberta gera uma nova expectativa de engajamento do grande público com a história escrita pela dupla de autoras com Chico Mattoso e Antônio Prata, que assinam a redação final. “Ver ‘Encantado’s’ ganhando um alcance ainda maior é a razão maior da minha ansiedade. Estou curiosíssima para saber como o grande público da Globo vai receber a nossa série. Acredito muito na conexão que as pessoas terão com aqueles personagens, com os dois universos (o samba e o mercado), com as vivências e com as histórias que contamos ali. Mal posso esperar para botar o nosso bloco na rua”, torce Renata.

A história gira em torno dos irmãos Olímpia e Eraldo, interpretados por Vilma Melo e Luis Miranda. Eles herdaram do pai um supermercado e uma escola de samba da Série D do Rio de Janeiro, que funcionam no mesmo galpão no bairro suburbano do Encantado. A primogênita herdou do pai os genes de empresária e comerciante. Ela que gerencia o empreendimento comercial da família. Tenta fazer tudo de maneira racional e organizada, sempre zelando pelo bem dos funcionários e dos clientes de longa data do Supermercado Encantado’s.

“Olímpia realiza o que está na cabeça dela, é empreendedora, está vendo lá adiante. E não cuida só da pessoa física dela, mas mantém toda uma família e todas as famílias das pessoas que trabalham naquele supermercado”, explica Vilma.

Enquanto isso, Eraldo tem a cabeça voltada apenas para o samba. Seu maior objetivo é ver a agremiação fundada pelo pai desfilando na Sapucaí ao lado das campeãs do Carnaval do Rio.

“O Eraldo Ponza, na minha visão, é um encantado, como o próprio nome da série diz. É um sonhador, o homem brasileiro que a gente gostaria de ver na sociedade, gentil, criador, criativo, um artista nato, compositor. Uma pessoa que tem um olhar delicado para o ser humano, que vê a alegria como um processo de transformação”, defende Luís Miranda.

Em “Encantado’s”, as tramas se fecham a cada episódio, mas são cercadas pela narrativa principal da relação conflituosa e pitoresca entre os irmãos. Ambientada no subúrbio do Rio de Janeiro, a produção conta com Dhu Moraes, Neusa Borges, Tony Ramos e Augusto Madeira no elenco. “É uma história que emociona e faz rir. É sobre as relações das pessoas entre si e entre a família. É uma história de dois irmãos; é a história de dois filhos com uma mãe; é a história de dois filhos que perderam o pai. É sobre as paixões dessas pessoas. Todos que assistirem vão se conectar com alguma coisa”, ressalta Henrique Sauer, que assina a direção artística.

