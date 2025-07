Com seletivas em seis bairros do Grande Recife, a Batalha do Casarão chega à 7ª edição

A- A+

O Instituto Iputinga Sociocultural (ISC) deu início às seletivas da 7ª edição da Batalha do Casarão, um dos eventos mais relevantes da cena hip-hop recifense. As seletivas acontecem até o dia 7 de agosto em seis bairros da Região Metropolitana do Recife, em parceria com coletivos de batalhas locais que já são referência na cidade.

Democratizando o acesso à cultura e fortalecendo talentos de crianças e jovens das periferias, a participação é gratuita, aberta ao público, e as inscrições são feitas presencialmente, pouco antes do início do evento.

As primeiras disputas aconteceram em territórios como Beberibe, com a Batalha da Convenção, e Caxangá, com a Walhalla Rap. A agenda segue com a Batalha do Bronx, no Ipsep, no dia 19 de julho; a Batalha Jangamaica, no Janga, no dia 20 de julho; a Batalha IburaClan, na UR1, no dia 4 de agosto; e a Batalha da Várzea, no dia 7 de agosto.

Seletivas

Em cada local, MCs se enfrentam com rimas afiadas e criatividade, e uma celebração da arte e da resistência cultural das periferias. Segundo o organizador do evento e presidente do Instituto Iputinga Sociocultural, Wedlon Cláudio, a ideia das seletivas é descentralizar o evento, fortalecer as batalhas locais e criar oportunidades.

"Queremos dar voz e visibilidade a quem rima nas praças e nos encontros de MCs das periferias do Recife e da Região Metropolitana. As seletivas são a porta de entrada para a Batalha do Casarão, e cada batalha parceira é parte fundamental dessa construção. Elas representam a força viva da cultura hip-hop e ajudam a construir esse grande encontro final”, afirma.

Os dois melhores colocados de cada seletiva garantem vaga na Batalha de Rima Tradicional, uma das três categorias da Batalha do Casarão, que acontece no dia 31 de agosto, no Casarão do Barbalho, na Iputinga, um dos maiores símbolos da resistência cultural do Recife.

Novas categorias

Além da categoria tradicional, o evento estreia duas categorias: a Batalha de Rima Feminina e a Batalha de Rima Kids, voltada para crianças de 8 a 13 anos. As inscrições para essas duas categorias serão feitas no dia. Os prêmios variam de R$ 300 a R$ 1 mil.

O evento também promove um torneio de basquete 3x3, que segue com inscrições abertas até 20 de julho, através de um formulário do Google disponibilizado pelo evento. Serão selecionadas 8 equipes de até 4 atletas, e a equipe campeã receberá R$ 300 de premiação.

Para participar, é necessário doar 4 kg de alimentos não perecíveis por equipe no dia do evento. O resultado das equipes selecionadas será divulgado no Instagram oficial do projeto no dia 26 de julho.

O projeto tem incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do governo federal, por meio do Ministério da Cultura e da Prefeitura do Recife.



Iputinga Sociocultural

Com sede no bairro da Iputinga, o Instituto Iputinga Sociocultural (ISC) atua diretamente na transformação social de comunidades do Recife por meio da arte, cultura e educação.

Inspirado pelo legado da Iputinga como “Bairro dos Artistas”, o ISC utiliza os quatro elementos do hip-hop (breaking, graffiti, DJ e MC) para desenvolver o protagonismo de crianças e jovens da periferia.

As ações, conduzidas por voluntários, incluem oficinas e aulas gratuitas, eventos culturais, estímulo à economia criativa e a construção de praças públicas. Anualmente, mais de 400 famílias recebem apoio com doações essenciais.

O trabalho do Instituto já foi reconhecido com importantes premiações, como o Prêmio Nacional de Cultura Hip-Hop, o Prêmio Periferia Viva, além de homenagens na Assembleia Legislativa de Pernambuco e na Câmara de Vereadores do Recife.

