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CARNAVAL Com selinho de Iza, Paolla Oliveira é coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense A atriz anunciou seu retorno ao carnaval no fim de setembro, em uma publicação nas redes sociais

Paolla Oliveira, de 44 anos, foi coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense neste sábado (17), no Rio de Janeiro A cantora Iza, que deixou o posto, foi responsável pela coroação. Ela entregou a faixa à atriz e as duas deram um beijo

Para a ocasião, a atriz apostou em um figurino com pedrarias verdes, em referência às cores da escola. Paolla anunciou seu retorno ao carnaval no fim de setembro, em uma publicação nas redes sociais.

"Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele O carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria. Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente?", escreveu a atriz no Instagram.

Antes de assumir o posto na Imperatriz, Paolla foi rainha de bateria da Grande Rio até 2025, escola pela qual desfilou por cinco anos.

Na ocasião, Paolla Oliveira afirmou que precisava se dedicar às gravações de Vale Tudo, novela da TV Globo em que interpretou Heleninha Roitman, e aos cuidados com o pai, diagnosticado com demência frontotemporal.

Ela foi substituída por Virginia Fonseca, que permaneceu apenas um ano no posto. Atualmente, Anitta é a rainha de bateria da Grande Rio.

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