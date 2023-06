Com selo comemorativo e exposição, Correios exaltam os 50 anos de carreira de Sidney Magal. Confira

A- A+

Para celebrar os 73 anos do cantor Sidney Magal, os Correios lançaram, na última segunda-feira (19), um selo postal institucional e um carimbo comemorativo. Além disso, para registrar os 50 anos do artista, a empresa brasileira também lançou a exposição "Sidney Magal: Muito Mais que um Amante Latino”, no Centro Cultural Correios São Paulo – CCCSP.

Magal esteve presente na abertura da mostra, destacando que já recebeu muitas homenagens ao longo da vida, "mas ninguém me carimbou literalmente como brasileiro, aquilo que sou com muito orgulho. E ser carimbado pelos Correios é ser carimbado como brasileiro, que fez alguma coisa útil, alguma coisa positiva pelo País", disse.



O selo institucional já está disponível na loja virtual CorreiosOnLine e o carimbo comemorativo fica na Agência de Correios Central de São Paulo, por 30 dias, para os colecionadores de selo e outros públicos.

Sobre a exposição

Na visita à exposição, que tem 420m², o público se depara com lembranças guardadas pelo artista. São sete núcleos que contam sobre a história da vida, curiosidades e a carreira do artista, incluindo cartas-resposta enviadas aos fãs

A curadoria é de Bruna Ramos da Fonte, estudiosa do legado cultural do cantor e autora da sua biografia oficial. “Ele chega nos anos 70, em plena ditadura, de camisa aberta, mostrando o peito, com brilho e rebolando, com identidade muito bem construída. O CCCSP foi escolhido pela beleza do espaço e a memória histórica que o local traz à grande parte do público do Magal: os fã-clubes dependeram muito dos Correios para que as cartas chegassem a ele”, ressalta.

Serviço

“Expo Sidney Magal: Muito Mais que um Amante Latino” e lançamento de selo postal institucional e carimbo comemorativo

Quando: até 29 de julho, de segunda a sábado, das 10h às 17h

Onde: Centro Cultural Correios São Paulo (Praça Pedro Lessa, s/n, Centro. Entrada pela Av. São João, 250)

Informações: aqui

