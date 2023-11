Com show de Eliza Mell, Viva a Guararapes celebra o brega e a consciência negra neste domingo (19)

A- A+

A edição deste domingo (19) do Viva a Guararapes, realizado na área central do Recife, vai ser dedicado ao movimento brega e ao mês da consciência negra.



O evento acontece das 10h às 17h e vai contar com oficinas de turbante, capoeira e Abayomi (confecção de bonecas de pano), Feira de Empreendedores Negros e exposição fotográfica “Agosto da Jurema”.



Entre as atrações artísticas da cena brega estão as cantoras Eliza Mell e Karla Karolla. Também vai ter karaokê, painel instagramável com a história do brega, além de um dicionário com termos do ritmo.



Haverá aulão de dança com idealizadora do Movimento Brega Fit, Manu Silva, com participação do professor Telly Mendonça.



Entre as atrações culturais também estarão Bloco Pierrot de São José - comemorando 45 anos de atividade -, e apresentações do cantor, compositor e produtor Allan Carlos.



O Polo Infantil vai trazer brinquedos infláveis para a criançada. Já no Polo Esportivo, além da patinação, o público poderá fazer futebol de barrinha, basquete e vôlei de rua.



O Polo Agroecológico e Meio Ambiente fará ações de conscientização e Feira Agroecológica. O Polo Sesc vai trazer orientações sobre seus serviços, cartão do empresário e divulgação do Banco de Alimentos.



Além disso, no palco do Polo Sesc, haverá apresentação do Palhaço Piripaque e da Orquestra de Frevo. No local, o público também poderá participar de oficinas e atividades como limpeza de pele e maquiagem.



O Polo Geek terá a participação de Host Geek e da Feira Geek. O Polo Sebo contará com as Feirinhas de Vinil e do Sebo, além de uma edição exclusiva da festa Brega Night.

Já o Polo Pet oferecerá vacinação antirrábica, brincadeiras, animais para adoção, feira de produtos pets, pré-agendamento de castração e denúncia de maus tratos.



No Polo Gastronômico, vão ter food trucks e pontos de alimentação do Prodart e o Polo Cervejeiro, com bebidas artesanais. O Polo Economia Criativa será ocupado pela Feira do Ipsep.



No Polo de Serviços, estarão disponíveis, das 10h às 17h, vacinação contra Covid-19 e atualização da caderneta, realização de testagem de HIV, Sífilis e hepatites virais, e distribuição de preservativo.

O público que for ao Viva a Guararapes também vai contar com atividades como a Ciclofaixa Móvel. A Prefeitura do Recife informou que, durante a programação, a segurança no local será reforçada com as presenças de agentes da Guarda Municipal Civil e da Polícia Militar.

Estacionamento

Os motoristas que forem de carro para o centro no domingo (19) terão a opção de estacionar no terreno do edifício-sede da Prefeitura do Recife, tendo acesso ao serviço de van, fazendo o trajeto Prefeitura/Bairro do Recife e Pracinha do Diario, das 10h às 18h.



Outra opção são as vagas para estacionamento gratuitas de veículos em endereços vizinhos à avenida Guararapes, como as ruas do Sol, Cleto Campelo, do Imperador, Ulhôa Sintra, Ubaldo Gomes de Matos, da Palma e avenida Dantas Barretos.



A Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) fechará a avenida Guararapes para o tráfego de ônibus e táxis a partir das 17h deste sábado (18), quando começará a instalação da infraestrutura do evento.



O Viva a Guararapes é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, com apoio do Programa Recentro, e tem o objetivo de ocupar o centro da cidade a partir de atrativos culturais e turísticos.



Programação Viva a Guararapes - “Novembro do Brega e Consciência Negra":

Ciclofaixa Móvel: 7h às 16h

Serviço de Van (Prefeitura/Praça do Diário/ Av. Rio Branco): 10h às 18h

Olha! Recife a pé: Recife Afro - Saída da Praça do Arsenal, às 9h

Olha! Recife de bike: Arte Urbana no Centro - Saída da Praça do Arsenal, às 9h

Cate – Centro de Atendimento de Turismo ao Evento: 10h às 17h

Bike Sem Barreiras: 10h às 14h

Bike Anjo: 10h às 17h

Vacinação: 10h às 17h

Bicibiblioteca: 10h às 17h

Polo do Brega

Painel Instagramável “A história do Brega”: 10h às 17h

Karaokê “Gogó, tem gogó, querida?”: 10h às 17h

Polo Consciência Negra

Oficina de Turbante (Sec. da Mulher): 11h às 12h

Exposição Fotográfica Agosto da Jurema: 10h às 17h

Oficina de Abayomi: 15h às 17h

Feira de Empreendedores Negros: 10h às 17h

Polo Infantil

Pula Pula: 10h às 17h

Muro de Escalada: 10h às 17h

Infláveis: 10h às 17h

Kid Play: 10h às 17h

Cama Elástica: 10h às 17h

Futebol de Sabão: 10h às 17h

Oficina de Pintura e Balão: 10h às 17h

Polo Esportivo

Basquete de Rua: 10h às 17h

Vôlei de Rua: 10h às 17h

Futebol de Barrinha: 10h às 17h

Patinação: 10h às 17h

Polo Serviços

Espaço Saúde: 10h às 17h (vacinação Covid e atualização da caderneta; realização de testagem de HIV, Sífilis e hepatites virais, e distribuição de preservativos)

Neoenergia: 10h às 17h

Unibra Social: 10h às 17h

Polo Agroecológico e Meio Ambiente

Ações de conscientização da Secretaria de Meio Ambiente: 10h às 17h

Feira Agroecológica: 10h às 17h

Cefomp - Remédios Fitoterápicos

Mandacaru e Cia - Plantas Ornamentais

Manga Rosa Agroecologia Urbana - Produtos Agroecológicos

Alunos do Bacharelado de Agroecologia da UFRPE

Cooperativa de Palha de Arroz – Vasos

Seau - Troca de mudas por plástico tipo 2 e resíduos eletroeletrônicos

Polo Sesc

Limpeza de Pele e Maquiagem - 9h às 16h

Bibliosesc e Oficina de marcadores de página- 9h às 16h

Recreação Ana Cecília

Orientação e divulgação do Banco de Alimentos - 9h – 13h

Orientações sobre Serviços do Sesc e Cartão do Empresário - Equipe da CRC- Sesc Piedade - 13h às 16h



Palco Sesc

Palhaço Piripaque - das 14h às 15h

Orquestra de Frevo - das 15h às 16h



Polo Geek

Participação de Host Geek: 10h às 17h

Feira Geek: 10h às 17h

Polo Sebo

Feirinha de Vinil: Praça do Sebo - 10h às 17h

Feirinha do Sebo: Praça do Sebo - 10h às 17h

Brega Night: Praça do Sebo - 12h às 17h

Polo Pet

Vacinação Antirrábica: 10h às 17h

Brincadeiras: 10h às 17h

Evento de Adoção: 10h às 17h

Feira de Produtos Pets: 10h às 17h

Pré Agendamento de Castração: 10h às 17h

Denúncia de Maus Tratos: 10h às 17h

Polo Cultural e Artístico

Mestre de Cerimônia (Sayuri Heiwa a Drag Japa do Brasil): 10h às 17h

Aulão de Dança - Manu Silva, idealizadora do Movimento Brega Fit (participação do professor Telly Mendonça - 10h às 11h30

45 anos do Bloco Pierrot: 11h30 às 13h

Allan Carlos: 13h20 às 14h20

Eliza Mell: 14h40 às 15h40

Cortejo para Festival do Brega: 15h40 às 16h

Karla Karolla: 16h às 17h



Polo Gastronômico

Food Trucks: 10h às 17h

Alimentação - Prodart: 10h às 17h

Cervejas Artesanais (Babylon Station, Ekaut): 10h às 17h

Polo Economia Criativa

Feira do Ipsep: 10h às 17h.

