carnaval 2023 Com shows de Alceu Valença e Priscila Senna, carnaval de Paudalho terá quatro dias de festa A tradicional Festa do Momo deste ano homenageará as vítimas da pandemia de Covid-19

O município de Paudalho, na Zona da Mata Norte, traz uma programação especial para o Carnaval deste ano. Do Polo Cultural até o Banho de Frevo Adulto e Infantil, a festa terá quatro dias de celebração.

Com o tema “Carnaval Multicultural: Um Turbilhão de Saudades”, a programação homenageia todos que partiram durante a pandemia da Covid-19 e retrata o sentimento de saudade que a população sobre os Festejos de Momo.

Este ano as celebrações têm início nesta sexta-feira (17), com a "Apoteose de Abertura ", que será realizada com encontros de blocos líricos e apresentação da Orquestra Capital do Frevo, no Polo Cultural, que fica na Praça Pedro Coutinho, no Centro, a partir das 19h30.

“Nós estamos com uma festa democrática que vai misturar programações para crianças, adultos, para quem gosta do frevo, dos blocos, dos clubes, escolas de samba, agremiações, mas também para quem gosta do brega, enfim, uma festa para toda família", comentou o prefeito Marcelo Gouveia.

Polo Principal

Localizado no Pátio de Eventos Beira-Rio, no Centro de Paudalho, o polo contará com apresentações de artistas conhecidos nacionalmente.

No domingo (19), sobem ao palco a Orquestra do Clube Lenhadores (Seraphins), Alceu Valença e Nádia Maia. Na segunda (20) a festa começa com o Maestro Forró e segue com Elba Ramalho e André Marreta.

Encerrando as apresentações, na terça-feira (21) quem vai comandar a celebração é a Orquestra do Clube Estrela (100% Frevo), Mc Troia, Os Neiffs e Priscila Senna.

A programação do Banho de Frevo Adulto será iniciada todos os dias a partir das 13h.

Banho de Frevo Infantil

As crianças não vão ficar de fora da folia.Todos os dias, a partir das 9h, o Pátio de Eventos é voltado para os pequenos, no Banho de Frevo Infantil, que terá águas aromatizadas com uma fragrância especial e segura para a pele.

No domingo (19) a festa é comandada por Tio Bruninho. Na segunda (20) e terça (21), a celebração conta com a participação dos grupos: Barca Maluka e Balão de Alegria, respectivamente.

Polo Cultural

A Praça Pedro Coutinho, no Centro do município, sediará shows e desfiles com apresentações de maracatus, bois, caboclinhos e blocos líricos, nos três dias, sempre a partir das 9h.

No domingo (19), a partir das 19h,os Blocos Líricos Amantes do Luar, Magia Lírica e Som da Serenata se apresentarão.

Em seguida, a população poderá conferir um desfile com as escolas de samba: Gigante do Samba e Unidos da Primavera. Ainda desfilam os Clubes Lenhadores e Cruzeiro do Sul.

A festa é encerrada com shows da Orquestra 100% Frevo e Chicote Elétrico.

Na noite da segunda-feira (20) a celebração começa com o Bloco Lírico Amantes do Luar e segue com a Escola de Samba Estação da Primavera. Em seguida desfilam os Clubes Estrela do Paudalho e Lenhadores. A festividade é encerrada com os shows da Orquestra Pérola e Almir Rouche.

O Polo Cultura encerra sua programação terça-feira (21) com os Blocos Líricos Som de Serenata e Magia Lírica.

Após as apresentações, os foliões vão poder assistir ao desfile com a Escola de Samba Grêmio Recreativo Império do Belém.

Ainda haverá a participação do Clube Estrela do Paudalho e Cruzeiro do Sul.

A noite termina com a Orquestra Caprichosos de São Miguel e Irah Caldeira.

Homenageados

Para recordar aqueles que tanto fizeram pela a história do município, dez fomentadores culturais que faleceram neste período e não estarão presentes para festejar essa volta do Carnaval de Paudalho serão homenageados em ornamentações pela cidade.

São eles: Guima Bandeirista, Antônio do Urubá, Jair de Domingos, Dinho da Gigante do Samba, Tony Guerra, Carlos Barbosa, Cristina Bole Bole, Roberto Bandeirista, Valdeci do Maracatu e Wellington Bandeirista.

Serviço:

Carnaval de Paudalho 2023

Carnaval Multicultural: Um Turbilhão De Saudades

Local: Paudalho, Zona da Mata Norte

Programação completa:

APOTEOSE DE ABERTURA DO CARNAVAL: 19h30

Local: Polo Cultural, Praça Pedro Coutinho, Centro da cidade

Sexta, 17/02

• Encontro de Blocos Líricos

• Apresentação com Orquestra Capital do Frevo

POLO PRINCIPAL: 13h30

Local: Pátio de Eventos Beira-Rio, Centro de Paudalho

Domingo, 19/02

• Orquestra Clube Lenhadores (Orquestra Seraphins)

• Alceu Valença

• Nádia Maia

Segunda-feira, 20/02

• Maestro Forró

• Elba Ramalho

• André Marreta

Terça-feira, 21/02

• Orquestra Clube Estrela (Orquestra 100% Frevo)

• MC Troia

• Os Neiffs

• Priscila Senna

POLO CULTURAL

Local: Praça Pedro Coutinho, Centro da cidade

Domingo, 19/02

A partir das 9h:

• Apresentações Culturais

A partir das 19h

• Blocos Líricos: Amantes do Luar, Magia Lírica e Som de Serenata

• Escolas de samba: Gigante do Samba, Escola de Samba Unidos da Primavera

• Desfile do Clube Lenhadores e do Clube Cruzeiro do Sul

• Orquestra 100% Frevo e Chicote Elétrico

Segunda-feira, 20/02

A partir das 9h:

• Apresentações Culturais

A partir das 19h:

• Bloco Lírico: Amantes do Luar

• Escola de samba: Estação da Primavera

• Desfile do Clube Estrela e do Clube Lenhadores

• Orquestra Pérola e Almir Rouche

Terça-feira, 21/02

A partir das 9h:

• Apresentações Culturais

A partir das 19h:

• Blocos Líricos: Som de Serenata e Magia Lírica

• Escola de samba: Grêmio Recreativo Império do Belém

• Desfile do Clube Estrela e do Clube Cruzeiro do Sul

• Orquestra Caprichosos De São Miguel e Irah Caldeira

BANHO DE FREVO INFANTIL, a partir das 9h

Local: Polo Principal, Pátio de Eventos Beira-Rio, Centro de Paudalho

Domingo, 19/02

• Tio Bruninho

Segunda-feira, 20/02

• Barca Maluka

Terça-feira, 21/02

• Balão da Alegria

