A- A+

Copa do Mundo Com shows e ativações, Arena nº1 transmitirá jogos da Copa do Mundo no Parque Dona Lindu Liderada por Brahma e realizada pela Agência California, o festival ocupará cinco capitais brasileiras e terá setores gratuitos e premium

No Brasil, futebol nunca coube só dentro das quatro linhas. Antes do apito inicial, já existe mesa posta, camisa separada e gente reunida em volta da mesma emoção. O jogo, por aqui, é ritual, celebração e pertencimento. A Arena Nº1 nasce exatamente desse lugar, um festival nacional que transforma cada partida da Seleção num grande evento de futebol e entretenimento nas ruas do país.

Realizado por Brahma, cerveja da Ambev que esteve ao lado da Seleção Brasileira em todas as suas conquistas de Mundial, e pela Agência California durante a edição de 2026, a Arena Nº1 vai além de transmitir jogos. Em cinco cidades, estruturas a céu aberto com mais de 15 mil metros quadrados cada recebem shows, atrações e torcida, tornando cada data do Brasil numa celebração que começa muito antes do apito inicial e termina muito depois do apito final.

A expectativa é de 600 mil pessoas ao longo de toda a operação, o projeto conta com transmissão exclusiva dos jogos pela Globo, além de um glass studio instalado em cada praça, com entradas ao vivo, flashes de programação e conteúdos produzidos diretamente da Arena Nº1. O festival é também o único do país a ter o apoio oficial da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, durante o Mundial.

A Arena Nº1 é dividida em dois setores. O setor Arena possui acesso gratuito mediante retirada de ingresso na Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada, e conta com praça de alimentação e bares. Já o setor Backstage oferece experiência premium com área exclusiva, vista privilegiada, praça de alimentação e open bar completo com cerveja, água, refrigerante, água tônica, vodka, whisky e gin, com ingressos a partir de R$ 320, também disponíveis na Sympla.

A estrutura ocupará espaços a céu aberto nas cinco capitais: Praça Maria Felipa, em Salvador; Mineirinho, em Belo Horizonte; Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia; área da ADVB/RS, em Porto Alegre; e Parque Dona Lindu, em Recife. O festival conta o patrocínio de Pernod Ricard e Sympla, apoio de Volkswagen e Kibon, e a Globo como media partner oficial do evento.

RECIFE | Parque Dona Lindu

Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife - PE

13/06 (sab) Rogerinho, Raphaela Santos e DJ da Mata

19/06 (sex) Matheus Fernandes, DJ da Mata e Deb Lima

24/06 (qua) Sambarrasta, DJ da Mata e Ju Marques

29/06 (seg) Felipe Amorim, Lipe e DJ da Mata

SALVADOR | Praca Maria Felipa

Praca Maria Felipa - Comercio, Salvador - BA

13/06 (sab) DJ Kelner, Olodum e Xanddy Harmonia

19/06 (sex) O Kanalha e Bell Marques

24/06 (qua) Diggo e Parangole

29/06 (seg) Filhos de Jorge e Mari Fernandez

BELO HORIZONTE | Mineirinho

Av. Antonio Abrahao Caram, 1000 - Sao Luiz, Belo Horizonte - MG

13/06 (sab) Gustavo Mioto e Akatu

19/06 (sex) Ferrugem e DJ Bruno Reis

24/06 (qua) Hitmaker, Di Proposito e DJ Bruno Reis

29/06 (seg) +5521 e Ludmilla

GOIANIA | Centro Cultural Oscar Niemeyer

Avenida Deputado Jamel Cecilio, 4490 - Goiania - GO

13/06 (sab) Israel Novaes e Kamisa 10

19/06 (sex) Ju Marques e Marcos & Belutti

24/06 (qua) Xande de Pilares

29/06 (seg) Matheus Fernandes

PORTO ALEGRE | ADVB/RS

Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1000 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS

13/06 (sab) DJ Heitor e Exaltasamba

19/06 (sex) Banda Eva, Hitmaker e DJ Heitor

24/06 (qua) Marcos & Belutti, Atitude 67 e DJ Heitor

29/06 (seg) Di Proposito e DJ Heitor

Ingressos: Sympla

Setor Arena: Gratuito, mediante retirada de ingresso na Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. Entrada sujeita a capacidade do espaço.

Classificação: 16+

Setor Backstage: A partir de R$ 320. Área exclusiva com open bar de cerveja, água, refrigerante, água tônica, vodka, whisky e gin.

Classificação: 18+. Menores não poderão acessar o setor Backstage, mesmo acompanhados dos responsáveis.

Acessibilidade: Disponível em todas as praças.

Veja também