Cinema Com Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira, "O Rio do Desejo" será exibido em festival na Bélgica No Brasil, autor do material fonte Milton Hatoum será homenageado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Antes de estrear no Brasil no dia 23 de março, “O Rio do Desejo”, de Sérgio Machado, vai passar pela 38ª edição do Mons International Love Film Festival (Festival Internacional dos Filmes de Amor de Mons, em tradução livre), na Bélgica. O longa vai ser exibido no dia 17 de março na sessão oficial competitiva e contará com a presença do diretor.

Na trama rodada no Amazonas, Dalberto (Daniel de Oliveira) é um comandante de barco que transporta um passageiro em uma longa e arriscada viagem pelo Rio Negro. Durante esse período de ausência, Anaíra (Sophie Charlotte), parceira de Dalberto, acaba se aproximando dos irmãos dele, Armando (Gabriel Leone) e Dalmo (Rômulo Braga). Confira o trailer:

Em fevereiro, "O Rio do Desejo" foi exibido e selecionado para a Competição Oficial Ibero-Americana de Longas-Metragens de Ficção e Documentário da 25ª edição do Festival Internacional de Cinema de Punta del Este (Cinepunta), no Uruguai. No festival, Sérgio Machado e Sophie Charlotte receberam uma menção honrosa de Melhor Diretor e Melhor Atriz, respectivamente.

Já em novembro de 2022, o longa levou o prêmio de Melhor Fotografia na 26ª edição do renomado Festival Tallinn Black Nights (PÖFF), na Estônia. Além da passagem por festivais e boa recepção da crítica, o filme está negociando a participação em mais de 20 festivais neste ano e já foi vendido pela distribuidora americana CMG para diversos países como: Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Japão e Coreia.

Honraria ao autor

Também em março, no dia 9, o escritor amazonense Milton Hatoum, autor do conto "O Adeus do Comandante", que originou o longa, vai receber o título de Doutor Honoris Causa, honraria concedida pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em reconhecimento à disseminação da cultura amazonense em suas obras.

A homenagem ocorrerá às 19h, no Auditório da Faculdade de Medicina da universidade. Para celebrar a ocasião, haverá uma pré-estreia do filme a partir das 19h30 no Teatro Amazonas, em Manaus.

